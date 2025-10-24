Rhône : les travaux prévus sur vos routes la semaine prochaine

Le Département du Rhône annonce une série de travaux du 27 octobre au 2 novembre. Élagages, réfections de chaussées ou aménagements d’îlots : plusieurs communes seront concernées, avec des perturbations de circulation à prévoir.

Dans le cadre de son programme d’entretien et de sécurisation du réseau routier, le Département du Rhône mènera plusieurs chantiers ces prochains jours. À Dracé, des travaux d’élagage de platanes auront lieu sur la RD32 jusqu’au 14 novembre, avec mise en place d’une déviation. À L’Arbresle, la purge d’une paroi rocheuse sur la RD307 entraînera un alternat de circulation du 27 au 30 octobre.

Des aménagements d’îlots sont également prévus à Belleville-en-Beaujolais jusqu’au 5 novembre, occasionnant un sens unique et une déviation. Enfin, plusieurs interventions ponctuelles sont programmées à Belmont-d’Azergues, Vindry-sur-Turdine et Courzieu pour l’abattage d’arbres et la reconstruction de chaussées, certaines de nuit ou en alternat.

Ces opérations, d’un coût total de près de 95 000 euros, visent à garantir la sécurité et la fluidité des déplacements sur le réseau départemental.