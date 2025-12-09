Sur la vingtaine d'œuvres présentées pour cette édition 2025 de la Fête des Lumières, "Les malles persanes", sur les quais de Saône a été élue œuvre préférée des Lyonnais.

La Fête des Lumières 2025 a tiré sa révérence ce lundi 8 décembre, clôturant quatre jours de festivités dans toute la ville de Lyon. Ce mardi, la Ville, en partenariat avec ICI Auvergne Rhône-Alpes, a dévoilé le classement du traditionnel Trophée des Lumières, trophée qui récompense chaque année l'œuvre préférée des Lyonnais.

Et cette année, c'est l'œuvre des Quais de Saône, "Les malles persanes" qui a été plébiscitée par le public. Une œuvre lumineuse et poétique, inspirée de contes orientaux, qui a remporté 23% des votes. Thierry Pierras, artiste à l'origine du mapping projeté sur les quais des Saône, au niveau de la cathédrale Saint-Jean, s'est vu remettre le trophée lundi soir des mains d'Audrey Hénocque, adjointe au maire de Lyon chargée de la culture.

Depuis le quai des Célestins nous observons à présent "Les Malles Persanes", projetées sur les immeubles juste devant la cathédrale Saint-Jean. Une projection de quelques minutes assez agréable. #FDL2025 pic.twitter.com/PBZSWidCKd — Lyon Capitale (@lyoncap) December 4, 2025

Si cette projection lumineuse des dessins de l'artiste, tous dessinés à la main, a été plébiscitée par le public, le podium est complété par "L'éveil des Lumières", l'œuvre qui a sans doute fait le plus parler durant le weekend à Lyon. 17% des votes sont allés vers ce spectacle inédit de 500 drones au parc de la Tête d'Or imaginé par le collectif "Allumee" et qui a attiré de nombreux visiteurs de vendredi à lundi. Enfin, "Le jardin de lumière" des artistes Orel et Olivier Davy, sur la place Antonin Poncet, arrive troisième avec 14% des voix.

Trois œuvres arrivées en tête d'une sélection de 10 œuvres parmi lesquelles le mapping autour de la gastronomie Place des Terreaux ou encore "Lumina" projetée cette année sur la cathédrale Saint-Jean.

