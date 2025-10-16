Isère : une opération anti-stup d'envergure menée à Grenoble

Un important dispositif anti-stup a été mené ce mercredi 15 octobre à Grenoble. 400 policiers ont investi le quartier du Mistral, trois personnes ont été interpellées.

24 perquisitions, 10 kilos de résine de cannabis et 10 000 euros saisis. Il s'agit du bilan d'une opération anti-stupéfiants menée ce mercredi 15 octobre dans le quartier du Mistral à Grenoble. Ce dispositif a nécessité une importante organisation. L'avenue Rhin et Danube a été complètement fermée pour permettre aux véhicules de police de se stationner.

En termes d'effectifs, environ 400 policiers ont été mobilisés, le quartier du Mistral abritant l'un des points de deals les plus importants de l'agglomération grenobloise. Jérôme Chappa, directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère, a tenu à réaffirmer son engagement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants : "La police va partout", "il n'y a pas de zone de non droit", a-t-il rappelé selon nos confrères du Dauphiné-Libéré.

À lire aussi : Narcotrafic à Lyon : quatre établissements fermés, le 3e arrondissement sous surveillance

Une action coup de poing démarrée vers 6 heures

Cette opération, qualifiée "d'inédite" et "d'innovante" par une source policière a démarré dès 6 heures, ce mercredi 15 octobre. Situées au 74 et 76 de l'avenue Rhin-et-Danube, ces deux tours du quartier constituent la cible principale de ce dispositif. De nombreux appartements ont été fouillés.

Des pochons de cocaïne, de la résine de cannabis, et de la MDMA ont été trouvées dans les caves ou les abords des bâtiments. De plus, trois personnes ont été interpellées pendant l'intervention. Selon Jérôme Chappa, "d'autres opérations de ce type seront menées dans d'autres quartiers de l'agglomération", démontrant l'engagement de la police dans la lutte contre le narcotrafic.

À lire aussi : Le Tonkin : "Les deux derniers points de deals éradiqués"