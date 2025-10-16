Actualité
Voiture police Lyon
@WilliamPham

Isère : une opération anti-stup d'envergure menée à Grenoble

  • par Romain Balme

    • Un important dispositif anti-stup a été mené ce mercredi 15 octobre à Grenoble. 400 policiers ont investi le quartier du Mistral, trois personnes ont été interpellées.

    24 perquisitions, 10 kilos de résine de cannabis et 10 000 euros saisis. Il s'agit du bilan d'une opération anti-stupéfiants menée ce mercredi 15 octobre dans le quartier du Mistral à Grenoble. Ce dispositif a nécessité une importante organisation. L'avenue Rhin et Danube a été complètement fermée pour permettre aux véhicules de police de se stationner.

    En termes d'effectifs, environ 400 policiers ont été mobilisés, le quartier du Mistral abritant l'un des points de deals les plus importants de l'agglomération grenobloise. Jérôme Chappa, directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère, a tenu à réaffirmer son engagement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants : "La police va partout", "il n'y a pas de zone de non droit", a-t-il rappelé selon nos confrères du Dauphiné-Libéré.

    À lire aussi : Narcotrafic à Lyon : quatre établissements fermés, le 3e arrondissement sous surveillance

    Une action coup de poing démarrée vers 6 heures

    Cette opération, qualifiée "d'inédite" et "d'innovante" par une source policière a démarré dès 6 heures, ce mercredi 15 octobre. Situées au 74 et 76 de l'avenue Rhin-et-Danube, ces deux tours du quartier constituent la cible principale de ce dispositif. De nombreux appartements ont été fouillés.

    Des pochons de cocaïne, de la résine de cannabis, et de la MDMA ont été trouvées dans les caves ou les abords des bâtiments. De plus, trois personnes ont été interpellées pendant l'intervention. Selon Jérôme Chappa, "d'autres opérations de ce type seront menées dans d'autres quartiers de l'agglomération", démontrant l'engagement de la police dans la lutte contre le narcotrafic.

    À lire aussi : Le Tonkin : "Les deux derniers points de deals éradiqués" 

    à lire également
    Isère : Lynred investit 100 millions sur son site

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : un appel à témoins pour retrouver une adolescente disparue 16:52
    Bijoux volés, plaintes en cascade : une femme de ménage interpellée à Lyon 16:50
    Voiture police Lyon
    Isère : une opération anti-stup d'envergure menée à Grenoble 16:10
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Assassinat d'un chrétien irakien à Lyon : cinq personnes en garde à vue 15:29
    Pierre Oliver lyon
    Travaux de la rue Smith à Lyon : Pierre Oliver recadré par les Ecologistes 14:50
    d'heure en heure
    Concert : Pierre Lapointe au Radiant-Bellevue 14:10
    La ministre de la Culture, Rachida Dati en visite à Lyon et Villeurbanne vendredi 13:30
    "Frapper fort contre le trafic" : des brigades cynophiles bientôt dans les lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes ? 13:07
    Ain : un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse 12:44
    Drôme : la lutte contre le trafic de drogue et l’enrôlement des mineurs continue 12:10
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    Fête des Lumières : la Ville de Lyon "regrette" la décision de retrait de l’UMIH 11:33
    Métropolitaines 2026 : Sarselli fait de la concertation son arme de campagne 11:03
    Loire : un nouveau magasin Netto ouvre ses portes à Saint-Étienne 10:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut