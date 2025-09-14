- Vallée d'Aoste : dans les pas des géants

Ou comment voyager en parallèle du Tor des Géants et prendre le temps de visiter la plus petite des régions italiennes, entourée des quatre plus hauts et emblématiques sommets d’Europe.

C'est l'un des grands rendez-vous sportifs de la Vallée d'Aoste. Avec le Monte Rosa Walserwaeg by UTMB - 18 au 20 juillet 2025 -, la 5e étape étape de la Coupe du monde UCI de moutain bike downhill et enduro, qui s'est déroulée du 3 au 6 juillet dernier, ou encore le triple KM vertical sur le mont Emilius (3 559 m), le Tor des Géants coche avec majuscule l'agenda de la Vallée d'Aoste.

1 223 coureurs de 78 pays prennent le départ, cette année, de la 16e édition de cet ultra-trail fou de 336 kilomètres et 26 000 mètres de dénivelé qui doit être bouclé en 150 heures.

"L’évènement sportif Tor des Géants permet d’accroître la visibilité internationale de toute la région Vallée d’Aoste, explique l'office de tourisme de la Vallée d'Aoste, d’affirmer son rôle de destination touristique 'outdoor' et d’attirer un nombre toujours croissant de visiteurs du monde entier. Le Tor permet également de prolonger la saison estivale des hôtels et des refuges de montagne jusqu’à la fin du mois de septembre."

Pour suivre les Géants, coté tourisme, voici une sélection de lieux et activités méconnus ou "hors des sentiers battus" qui se trouvent le long du parcours du Tor des Géants.

le Parc National du Grand Paradis, 1er parc national d’Italie, dont on voit le sommet (4061 m) depuis le Col Loson, le plus haut col du parcours du Tor…Le Parc National du Grand-Paradis, premier parc national italien créé en 1922, s’étend sur quelque 70 000 hectares entre la Vallée d’Aoste et le Piémont, à l’ombre du pic culminant à 4 061 m. Il est reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle, notamment grâce à la sauvegarde réussie du bouquetin, devenu symbole du lieu, ainsi qu’à la diversité de sa faune – chamois, marmottes, aigles royaux, gypaètes ou lynx. Le parc propose aussi une riche palette d’activités nature – randonnées, jardins botaniques, visites pédagogiques et découvertes environnementales – réparties dans plusieurs centres d’information Tout cela en fait une destination idéale pour renouer avec la nature alpine, entre protection écologique et immersion vivante dans un patrimoine exceptionnel.

GRAND PARADIS-Escursionisti Valnontey Cogne_©Région Autonome Vallée d’Aoste

les villages walser en pierres et bois avec notamment le refuge Alpenzu et le Vieux Crest dans les vallées de Gressoney et d’Ayas.

Cette randonnée à la journée suit la rive droite de la vallée de Gressoney, alternant bois et prés, et traverse les villages d’Alpenzù Piccolo et Alpenzù Grande, édifiés dans une architecture walser étroitement préservée. Le massif du Mont Rose constitue un arrière-plan spectaculaire. Ces villages sont situés le long du Grand Sentier des Walser, emprunté depuis le XIIᵉ siècle par des populations migrantes vers la Vallée d’Aoste

VALLE D'AOSTA-Alpenzu Grande Gressoney-Saint-Jean (foto Enrico Romanzi)

Le village de Cheneil, facilement accessible depuis Valtournenche (1h30 à pied)

Valtournenche est un village alpin situé à 1 620 m, offrant un vaste domaine skiable de 54 km de pistes adapté à tous les niveaux, accessible via une télécabine 12 places dotée d’un système d’enneigement artificiel couvrant 25 km de pistes. En été, une randonnée d’environ deux heures permet d’atteindre le hameau sans voiture de Cheneil, perché dans une forêt de rhododendrons avec vue imprenable sur le Cervin. Le lac de Maën, paisible et accessible depuis la place principale, est un lieu de détente apprécié été comme hiver. Le plateau de Champlève offre également des boucles de ski de fond panoramiques (1 à 3 km), ainsi que des itinéraires pour raquettes.

Cheneil été_©Vallée d'Aoste Tourisme

le refuge Barmasse (accessible en 2h depuis Valtourneche) et son grand lac de Cignana

Cette randonnée courte et panoramique mène au lac de Cignana, miroir naturel situé à 2 169 m d’altitude, alimentant une centrale hydroélectrique et entouré d’un décor alpin sauvage propice à l’observation de marmottes, chamois ou bouquetins. Elle débute à Valmartin (1 495 m) et se termine au refuge Barmasse (2 157 m), après un dénivelé de 620 m sur environ 4 ,3 km. Accessible de juin à septembre, le sentier AV1 offre une montée d’environ 2 heures à travers pâturages, bois et zones proches du barrage. C’est une escapade idéale pour qui cherche le calme et la beauté des hauteurs dans un cadre naturel intact.

le Gîte Hotel & restaurant La Gruba à Niel

La Gruba, située à 1 535 m d’altitude dans le hameau de Gruba di Niel (commune de Gaby), est une petite structure d’hébergement ouverte toute l’année. Elle propose 16 lits répartis en 6 chambres avec salle de bain, à des tarifs allant de 40 à 60 € selon le type de chambre.

Les services comprennent parking privé, internet, jardin, ainsi que dépôt pour matériel sportif

le Refuge de Champillon et son col qui sont tous deux facilement accessible au grand public : 1h de marche depuis le parking de Plan Débat à Doues pour accéder au refuge et puis 30-45 min pour gravir le col !

Rifugio Letey_Champillon_©Vallée d'Aoste Tourisme

Découverte du « vrai » jambon d’Aoste, autrement appelé le Jambon de Bosses (un des 4 produits AOP de la région), qui est produit à Saint-Rhémy-en-Bosses

La Jambonnerie De Bosses, à Saint-Rhémy-en-Bosses, est née de la passion de trois amis qui, en collaboration avec la commune, ont relancé la production du fameux Jambon de Bosses AOP, une charcuterie valdôtaine traditionnelle dont les origines remontent à 1397. Outre ce jambon AOP, on y trouve d'autres charcuteries locales comme motsetta, lard, coppa et pancetta. Une boutique sur place permet d’acheter ces produits, tandis que la visite des ateliers de production et de maturation est possible toute l’année sur réservation, pour 5 € par personne. Accessible en voiture depuis Aoste (environ 20 km via la route du Grand-Saint-Bernard), c’est une halte gourmande et authentique au refuge d’un savoir-faire ancestral

Jambon de Bosses AOP_©Vallée d'Aoste Tourisme

Le Tour des 6 ponts, une petite balade sympa qui peut se faire seule ou dans le cadre du Cammino Balteo, à Pontboset + éventuellement le Moulin des Aravis , un hébergement insolite à proximité

Pontboset_©Vallée d'Aoste Tourisme

le Refuge Miserin, son lac et le sanctuaire qui se trouvent à Champorcher, dans le Parc naturel du Mont Avic

Santuario e rifugio Miserin Champorcher_©Vallée d'Aoste Tourisme

le bourg de Bard dont surtout son Fort, emblème architecturale et surtout historique de la région qui abrite aujourd’hui le Musée des Alpes, les Alpes des Enfants, les Prisons, le Musée des fortifications et des frontières, ainsi que des expositions permanentes et temporaires

Forte di Bard_©Vallée d'Aoste Tourisme

la Route des Gaules (et son arche), le bourg de Donnas et les vignobles alentours qui produisent un vin caractéristique de la région

Cette boucle à Pontboset invite à découvrir six anciens ponts pittoresques en bordure de torrents, en empruntant un tronçon du Cammino Balteo. Longue de 3 420 m (dénivelé ±345 m), elle se parcourt en moins de 2 heures dans un cadre naturel apaisant et accessible d’avril à octobre.

Donnas, à 322 m d’altitude, est le berceau du premier vin DOC de la Vallée d’Aoste, niché au pied de vignobles en terrasses et d’un tronçon remarquable de voie romaine creusée dans la roche, surplombé par un arc. Le village médiéval abrite également des fenêtres du XVIᵉ siècle, fresques, portails en noyer et le palais Enrielli du XVIIᵉ siècle, témoins de son riche passé historique



Strada romana a Donnas_©Vallée d'Aoste Tourisme

le refuge La Barma , son lac et plus globalement la réserve naturelle du Mont Mars (Fontainemore)

Créée en 1994 sur 390 hectares à l’entrée du vallon du torrent Pacoulla (commune de Fontainemore), la réserve du Mont Mars offre un milieu alpin exceptionnel, mêlant forêts de mélèzes, tourbières, lacs glaciaires, prairies et zones rocheuses glaciaires, via un sentier principal balisé qui la traverse d’ouest en est jusqu’au col de la Balma (2 259 m)

Lago Lei Long Inferiore Riserva Naturale Mont Mars 2_©Vallée d'Aoste Tourisme

la visite des mines de la Vallée d’Aoste : fait souvent méconnu, la Vallée d’Aoste a une ancienne tradition d’extraction minière dont les exemples les plus frappants se trouvent à Cogne (mines de Cogne) et à Ollomont (mines d’Ollomont)

Mines de Cogne_©Vallée d'Aoste Tourisme

