Dans les coulisses du Tor des Géants

Le "monstre" Tor est un défi dantesque à organiser, pour l'ultra-trail de 336 km et 26 000 D+ qui s'étale sur six jours.

Si Jason Koop, l'entraîneur de CTS Ultrarunning, basé aux Houches (Haute-Savoie), le désigne comme "une véritable bête", le Tor des Géants est aussi un monstre à organiser. En ce qui concerne coulisses et logistique, l'organisation TORX est active 365 jours par an.

Pendant l'événement, les ressources humaines et les moyens mis en œuvre sont considérables : 3 500 bénévoles, 100 masseurs, 64 infirmiers, 32 médecins, 36 postes médicaux, 15 guides de montagne, 1 équipe mobile de secours, 1 base opérationnelle, 85 balayeuses; 50 points de ravitaillement le long du parcours, en moyenne tous les 7 kilomètres; 6 bases de vie assurant le ravitaillement, l'hébergement et l'assistance médicale de centaines de coureurs; 19 points de ravitaillement et refuges d'altitude approvisionnés par hélicoptère; 8 bivouacs mobiles aérotransportés, conçus et réalisés par TORX; 32 500 litres d'eau, 9 500 litres de Coca-Cola, 3 800 paquets de friandises, 800 kg de pâtes, 150 kg de riz, 300 kg de viande. Quant au parcours, il est est balisé par 12 000 drapeaux. Et un système de chronométrage complet est en place tous les 5/10 kilomètres, visible en ligne.

