Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli ont taclé le projet Rive droite porté par le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

"Une proposition électoraliste qui arrive en fin de mandat, sans financements particuliers." Sans donner sa position sur le fond du projet, le candidat aux élections municipales 2026 à Lyon, Jean-Michel Aulas a taclé le projet de requalification de la rive droite du Rhône porté par les écologistes Bruno Bernard et Grégory Doucet.

Lire aussi : Projet Rive droite à Lyon : "Tout est prêt" dit Bernard, qui soumettra le projet aux électeurs

"Ce projet n'a pas de sens en l'état" juge Aulas

"Ce projet n'a pas de sens en l'état", a déclaré l'ancien président de l'Olympique lyonnais qui s'était dit il y a quelques semaines favorable à un projet de "reconquête des berges du Rhône", tout en voulant "remettre du pilotage, de la compétence et du financement sur la table". L'ex-président de l'OL a notamment affirmé ce lundi matin qu'aucune concertation n'avait été réalisée. Une première concertation a pourtant été effectuée en 2021, puis l'enquête publique réglementaire a été menée à l'été 2025.

Vendredi 12 décembre, le président écologiste de la Métropole de Lyon a indiqué que "le plus important projet d'espace public de ces dernières années (...) pourra démarrer au printemps-été 2026", lorsque le nouvel exécutif aura signé. "Tout est prêt", a-t-il confirmé, faisant de la réalisation de ce projet présenté à l'été 2023 un objet politique alors que la campagne électorale bat déjà son plein et va s'accélérer à la rentrée.

"C'est de la poudre aux yeux"

Reporté à l'été 2025, Rive droite prévoit à terme, quatre voies de circulation maximum quand, par endroits, il y en avait une dizaine en 2020. L'espace libéré permettra ainsi d'installer la Voie lyonnaise n°6, tandis que les piétons bénéficieront d'une surface de déplacement augmentée de plus de 75 %. Les bus disposeront eux de 1,7 km de voie en site propre.

"Sortir de belles images on sait tous le faire. Vous ne pouvez pas aller vers la population avec ce type de projet sans avoir fait d'études d'impact", a aussi dénoncé Véronique Sarselli, candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines. "C'est de la poudre aux yeux, un projet qui arrive comme par enchantement en fin de mandat alors que rien n'a été préparé", a appuyé Jean-Michel Aulas.

Le chantier aurait pu être lancé d'ici le mois de février ou mars, mais Bruno Bernard a choisi de décaler son lancement. "Je considère qu'il est essentiel démocratiquement que le choix soit proposé aux électeurs", a-t-il indiqué à la presse vendredi 12 décembre. Le projet n'était en effet pas dans le programme des écologistes leur de leur élection en 2020.

Lire aussi : La rive droite du Rhône attendra encore un peu à Lyon