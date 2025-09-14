Actualité
Tor des Géants ultra trail
Franco Collé, quadruple vainqueur du Tor des Géants, ici à son arrivée en 2023@Roberto Roux Zzam! Agency

Tor des Géants : Franco Collé vise le 5e triomphe

  • par Guillaume Lamy

    • Cette année encore, la starting list du Tor des Géants présente des athlètes de tout premier plan. Le grand favori est Franco Collé, quatre fois vainqueur.

    En cette mi-septembre, les gros moteurs sont, une fois n'est pas coutume, de sortie du coté du Val d'Aoste, en Italie, pour la 16e édition du masterclass Tor des Géants. (336 km - 26 000 D+) Parmi les 1 223 coureurs de 78 pays inscrits sur l'ultra-trail majuscule valdôtain, quelques noms sortent du lot.

    Parmi eux, évidemment, Franco Collé, le coureur de Gressoney (Vallée d'Aoste) quadruple vainqueur de l'épreuve majuscule (2014, 2018, 2021, 2023) qui devra toutefois se mesurer à Simone Corsini, 2e en 2022 et auteur d’une saison exceptionnelle, avec ses victoires au GTC55 et au nouveau Monte Rosa Walserwaeg 120.­

    Seront également au départ Giulio Ornati, 2e au TOR130 – Tot Dret en 2024, Andrea Macchi, 3e du TOR330 en 2017 et 4e en 2024, ainsi que Gianluca Galeati, 2e en 2015 et déterminé à prendre sa revanche, après son abandon l’an dernier.

    Côté étrangers, on retrouve le duo qui avait animé la course en 2024 aux côtés du vainqueur François D’Haene : Martin Perrier (3e) et que le Lyonnais Louis Calais (6e). À leurs côtés, l’Autrichien Florian Grasel (habitué à la victoire sur le Grossglockner Ultra-Trail), l’Espagnol Fidel Fernández Varela (3e cette année à l’Ehunmilak Ultra-Trail) et le Japonais Ryota Nakatani (5e du TOR130 en 2024).

    À noter aussi la présence de Richard Victor (2e du TOR450 – Tor des Glaciers 2019) de Peter Kienzl (3e du TOR330 en 2018 et du TOR450 en 2023), ainsi que des Chinois Jiaju Zhao et Weiqiang Zhang du Japonais Keisuke Minami du Népalais Sangé Sherpa (à la recherche d’un tris fou après UTMB et SwissPeaks 700), des Italiens Daniele Nava, Danilo Lantermino, Roberto Camperi ,des Américains John Kelly (trois fois finisher de la Barkley Marathons) et William Peterson (détenteur de plusieurs FKT), des Britanniques Lawrence Eccles et Kim Collison; du Roumain Corneliu Buliga (disqualifié en 2024 alors qu’il était en tête); du Finlandais Max Moberg; du Suisse Jonathan Schindler et de l’Espagnol Jesús Bailo.

    Lire aussi :
    - "Le Tor des Géants est un voyage intérieur" : Alessandra Nicoletti, fondatrice et directrice de course du Tor des Géants
    - "Pour moi, le Tor des Géants, c'est comme obtenir son doctorat en trail" : Doug Mayer, auteur du récit-fiction BD psychédélique Le Dernier des Géants.
    - Quatre Lyonnais au départ du Tor des Géants

    Tor des Géants ultra-trail
    @Roberto-Roux_Zzam-Agency

    Bannwarth Borzani et Zimmermann favorites chez les femmes

    Chez les femmes, le TOR330 – Tor des Géants 2025 réunit plusieurs athlètes de premier plan sur la scène internationale. En tête d’affiche, Claire Bannwarth, 3e en 2024, qui devrait disputer la victoire à Lisa Borzani, double lauréate du TOR330 (2016 et 2017) et à Denise Zimmermann vainqueure en 2015 (édition écourtée à Ollomont). Sera également de la partie Melissa Paganelli (2e en 2021 et 4e en 2023). Parmi les adversaires les plus redoutables, on compte deux Américaines : Kaytlyn Gerbin, 3e à l’UTMB en 2022 et Annie Hughes, 4e à la Swiss Peaks 360 en 2024. Complètent la liste : Sophie Grant (5e en 2023) Kaitlin Allen (7e l’an dernier) ,l’Italienne Valentina Michielli (vainqueure des 100 Miglia del Monviso en 2025), la Suissesse Corina Sommer (fraîche gagnante du Supertrail du Barlatay) et la Japonaise Junko Tokumoto (2e à la Swiss Peaks 2024).

    Suivre le Tor des Géants en direct : live.torxtrail.com

    Hall of Fame TOR330 Tor des Géants

    HALL OF FAME 2024

    MENTIMEWOMENTIME
    1° Francois D'haene 69:08:321° Katharina Hartmuth79:10:40 Record
    2° Beñat Marmissolle 73:10:182° Sabrina Verjee84:03:21
    3° Martin Perrier75:35:593° Claire Bannwarth 85:02:47

    HALL OF FAME 2023

    MENTIMEWOMENTIME
    1° Franco Collè66:39:16 Record1° Emma Stuart82:21:44
    2° Olivier Romain69:49:382° Jocelyne Pauly84:36:21
    3° Galen Reynolds71:22:303° Elisabetta Negra88:37:42

    HALL OF FAME 2022

    MENTIMEWOMENTIME
    1° Jonas Russi70:31:361° Sabrina Verjee80:19:38
    2° Simone Corsini75:27:332° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote84:58:55
    3° Marco Macchi76:43:503° Sandrine Beranger89:40:04

    HALL OF FAME 2021

    MENTIMEWOMENTIME
    1° Franco Collé66:43:57 Record1° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote87:57:50
    2° Jonas Russi67:03:002° Melissa Paganelli91:35:07
    3° Petter Restorp74:36:003° Nicky Spinks99:16:50

    HALL OF FAME 2019

    MENTIMEWOMENTIME
    1° Oliviero Bosatelli72:37:131° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote85:23:15 Record
    2° Galen Reynolds77:06:122° Jocelyne Pauly94:22:02
    3° Danilo Lantermino79:09:463° Chiara Boggio96:55:05

    HALL OF FAME 2018

    MENTIMEWOMENTIME
    1° Franco Collé74h03'00''1° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote87h50'31''
    2° Reynolds Galen74h40'36''2° EX EQUO  Scilla Tonetti & Aarons Jamie95h54'35''
    3° Peter Kienzl77h31'11''  

    HALL OF FAME 2017

    MEN TIME WOMEN TIME
    1° Javi Dominguez67h52'15'' 1° Lisa Borzani89h40'24''
    2° Olivero Bosatelli69h16'19''2° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote97h43'06''
    3° Andrea Macchi74h51'14''3° Marina Plavan106h29'21''

    HALL OF FAME 2016

    MENTIMEWOMENTIME
    1o Oliviero Bosatelli75h10'22''1a Lisa Borzani91h09'44''
    2o Oscar Perez Lopez81h14'50''2a Stephanie Case98h15'27''
    3o Pablo Criado Toca83h40'10''3a Maria Semerjian100h18'42''

    HALL OF FAME 2015

    MENTIMEWOMENTIME
    1o Patrick Bohar80h20'35''1a Denise Zimmermann79h12’35” (Ollomont)
    2o Gialuca Galeati80h44’34”2a Lisa Borzani80h16’53” (Ollomont)
    3o Christophe Le Saux81h19’25”3a Marina Plavan85h55’00” (Ollomont)
    TROFEO DELLE NAZIONI
    FRANCE 244h 20' 23" Patrick Bohar + Christophe Le Saux + Jean Claude Mathieu 

    HALL OF FAME 2014

    MENTIMEWOMENTIME
    1o FRANCO COLLE'71h49’10”1a EMILIE LECOMPTE85h53’14”
    2o Nick Hollon76h29’38”2a Lisa Borzani94h43’46”
    3o Christophe Le Saux - Antoine Guillon79h02’29”3a Denise Zimmermann98h27’16”
    TROFEO DELLE NAZIONI
    ITALY 242h 08' 07" Franco Collè + Gianluca Galeati + Massimo Tagliaferri 

    HALL OF FAME 2013

    MENTIMEWOMENTIME
    1o IKER KARRERA70h04’15”1a FRANCESCA CANEPA88h12’17”
    2o Oscar Perez70h29’41”2a Nerea Martinez91h01’42”
    3o Franco Collè72h05’23”3a Emanuela Scilla Tonetti94h45’59”
    TROFEO DELLE NAZIONI
    SPAIN 225h 59' 32" Iker Karrera + Oscar Perez + Salvador Calvo Redondo 

    HALL OF FAME 2012

    MENTIMEWOMENTIME
    1o OSCAR PEREZ 75h56’31”1a FRANCESCA CANEPA85h33’56”
    2o Grégoire Millet78h50’03”2a Sonia Glarey96h59’54”
    3o Christophe Le Saux80h14’14”3a Patrizia Pensa97h06’15”
    TROFEO DELLE NAZIONI
    FRANCE 245h 19' 06" Christophe Le Saux + Grégoire Millet + Laurent Gueruad  

    HALL OF FAME 2011

    MENTIMEWOMENTIME
    1o JULES H. GABIOUD79h58’26”1a GROSS ANNE MARIE91h28’21”
    2o Christophe Le Saux84h09’46”2a Patrizia Pensa102h25’42”
    3o Pablo Criado Toca89h43’07”3a Giuliana Arrigoni102h26’05”
    TROFEO DELLE NAZIONI
    FRANCE 273h33’36” Christophe Le Saux + Eric Arveux + Laurent Tissot

    HALL OF FAME 2010

    MENTIMEWOMENTIME
    1o GROSS ULRICH80h27’33”1a GROSS ANNE MARIE91h19’13”
    2o Calvo Redondo Salvador86h47’54”2a Boettger Julia100h03’51”
    3o Millet Guillaume87h17’37”3a Favre Corinne114h40’37”
    à lire également
    Tor des Géants ultra trail
    Dans les coulisses du Tor des Géants

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Théâtre et peinture au Radiant-Bellevue : des chefs-d'œuvre à la loupe ! 11:50
    Tor des Géants ultra trail
    Tor des Géants : Franco Collé vise le 5e triomphe 11:00
    Tor des Géants ultra trail
    Dans les coulisses du Tor des Géants 10:45
    Tor des Géants ultra trail
    Quatre Lyonnais au départ du Tor des Géants 10:30
    Tor des Géants ultra trail
    "Le Tor des Géants est un voyage intérieur" 10:00
    d'heure en heure
    "Pour moi, le Tor des Géants, c'est comme obtenir son doctorat en trail" 09:30
    Tor des Géants ultra trail
    Le Tor des Géants, l'ultra-trail majuscule 09:00
    Rentrée culturelle : éclectisme et têtes d’affiche au Radiant-Bellevue 13/09/25
    Rentrée culturelle : place aux créatrices rebelles au théâtre du Point-du-Jour  13/09/25
    Damien Gouy, directeur du Théâtre des Marronniers
    "Faire plus avec moins, cela signifie aussi inventer" assure Damien Gouy 13/09/25
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage aux cotés des anciennes gloires de l'OL 12/09/25
    Loire : fin des restrictions d’eau, le département reste en vigilance 12/09/25
    "On respire" : les travaux sont terminés à la Cité Tony Garnier de Lyon 12/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut