Tor des Géants : Franco Collé vise le 5e triomphe

Cette année encore, la starting list du Tor des Géants présente des athlètes de tout premier plan. Le grand favori est Franco Collé, quatre fois vainqueur.

En cette mi-septembre, les gros moteurs sont, une fois n'est pas coutume, de sortie du coté du Val d'Aoste, en Italie, pour la 16e édition du masterclass Tor des Géants. (336 km - 26 000 D+) Parmi les 1 223 coureurs de 78 pays inscrits sur l'ultra-trail majuscule valdôtain, quelques noms sortent du lot.

Parmi eux, évidemment, Franco Collé, le coureur de Gressoney (Vallée d'Aoste) quadruple vainqueur de l'épreuve majuscule (2014, 2018, 2021, 2023) qui devra toutefois se mesurer à Simone Corsini, 2e en 2022 et auteur d’une saison exceptionnelle, avec ses victoires au GTC55 et au nouveau Monte Rosa Walserwaeg 120.­

Seront également au départ Giulio Ornati, 2e au TOR130 – Tot Dret en 2024, Andrea Macchi, 3e du TOR330 en 2017 et 4e en 2024, ainsi que Gianluca Galeati, 2e en 2015 et déterminé à prendre sa revanche, après son abandon l’an dernier.

Côté étrangers, on retrouve le duo qui avait animé la course en 2024 aux côtés du vainqueur François D’Haene : Martin Perrier (3e) et que le Lyonnais Louis Calais (6e). À leurs côtés, l’Autrichien Florian Grasel (habitué à la victoire sur le Grossglockner Ultra-Trail), l’Espagnol Fidel Fernández Varela (3e cette année à l’Ehunmilak Ultra-Trail) et le Japonais Ryota Nakatani (5e du TOR130 en 2024).

À noter aussi la présence de Richard Victor (2e du TOR450 – Tor des Glaciers 2019) de Peter Kienzl (3e du TOR330 en 2018 et du TOR450 en 2023), ainsi que des Chinois Jiaju Zhao et Weiqiang Zhang du Japonais Keisuke Minami du Népalais Sangé Sherpa (à la recherche d’un tris fou après UTMB et SwissPeaks 700), des Italiens Daniele Nava, Danilo Lantermino, Roberto Camperi ,des Américains John Kelly (trois fois finisher de la Barkley Marathons) et William Peterson (détenteur de plusieurs FKT), des Britanniques Lawrence Eccles et Kim Collison; du Roumain Corneliu Buliga (disqualifié en 2024 alors qu’il était en tête); du Finlandais Max Moberg; du Suisse Jonathan Schindler et de l’Espagnol Jesús Bailo.

@Roberto-Roux_Zzam-Agency

Bannwarth Borzani et Zimmermann favorites chez les femmes

Chez les femmes, le TOR330 – Tor des Géants 2025 réunit plusieurs athlètes de premier plan sur la scène internationale. En tête d’affiche, Claire Bannwarth, 3e en 2024, qui devrait disputer la victoire à Lisa Borzani, double lauréate du TOR330 (2016 et 2017) et à Denise Zimmermann vainqueure en 2015 (édition écourtée à Ollomont). Sera également de la partie Melissa Paganelli (2e en 2021 et 4e en 2023). Parmi les adversaires les plus redoutables, on compte deux Américaines : Kaytlyn Gerbin, 3e à l’UTMB en 2022 et Annie Hughes, 4e à la Swiss Peaks 360 en 2024. Complètent la liste : Sophie Grant (5e en 2023) Kaitlin Allen (7e l’an dernier) ,l’Italienne Valentina Michielli (vainqueure des 100 Miglia del Monviso en 2025), la Suissesse Corina Sommer (fraîche gagnante du Supertrail du Barlatay) et la Japonaise Junko Tokumoto (2e à la Swiss Peaks 2024).

Suivre le Tor des Géants en direct : live.torxtrail.com

Hall of Fame TOR330 Tor des Géants

HALL OF FAME 2024

MEN TIME WOMEN TIME 1° Francois D'haene 69:08:32 1° Katharina Hartmuth 79:10:40 Record 2° Beñat Marmissolle 73:10:18 2° Sabrina Verjee 84:03:21 3° Martin Perrier 75:35:59 3° Claire Bannwarth 85:02:47

HALL OF FAME 2023

MEN TIME WOMEN TIME 1° Franco Collè 66:39:16 Record 1° Emma Stuart 82:21:44 2° Olivier Romain 69:49:38 2° Jocelyne Pauly 84:36:21 3° Galen Reynolds 71:22:30 3° Elisabetta Negra 88:37:42

HALL OF FAME 2022

MEN TIME WOMEN TIME 1° Jonas Russi 70:31:36 1° Sabrina Verjee 80:19:38 2° Simone Corsini 75:27:33 2° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote 84:58:55 3° Marco Macchi 76:43:50 3° Sandrine Beranger 89:40:04

HALL OF FAME 2021

MEN TIME WOMEN TIME 1° Franco Collé 66:43:57 Record 1° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote 87:57:50 2° Jonas Russi 67:03:00 2° Melissa Paganelli 91:35:07 3° Petter Restorp 74:36:00 3° Nicky Spinks 99:16:50

HALL OF FAME 2019

MEN TIME WOMEN TIME 1° Oliviero Bosatelli 72:37:13 1° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote 85:23:15 Record 2° Galen Reynolds 77:06:12 2° Jocelyne Pauly 94:22:02 3° Danilo Lantermino 79:09:46 3° Chiara Boggio 96:55:05

HALL OF FAME 2018

MEN TIME WOMEN TIME 1° Franco Collé 74h03'00'' 1° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote 87h50'31'' 2° Reynolds Galen 74h40'36'' 2° EX EQUO Scilla Tonetti & Aarons Jamie 95h54'35'' 3° Peter Kienzl 77h31'11''

HALL OF FAME 2017

MEN TIME WOMEN TIME 1° Javi Dominguez 67h52'15'' 1° Lisa Borzani 89h40'24'' 2° Olivero Bosatelli 69h16'19'' 2° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote 97h43'06'' 3° Andrea Macchi 74h51'14'' 3° Marina Plavan 106h29'21''

HALL OF FAME 2016

MEN TIME WOMEN TIME 1o Oliviero Bosatelli 75h10'22'' 1a Lisa Borzani 91h09'44'' 2o Oscar Perez Lopez 81h14'50'' 2a Stephanie Case 98h15'27'' 3o Pablo Criado Toca 83h40'10'' 3a Maria Semerjian 100h18'42''

HALL OF FAME 2015

MEN TIME WOMEN TIME 1o Patrick Bohar 80h20'35'' 1a Denise Zimmermann 79h12’35” (Ollomont) 2o Gialuca Galeati 80h44’34” 2a Lisa Borzani 80h16’53” (Ollomont) 3o Christophe Le Saux 81h19’25” 3a Marina Plavan 85h55’00” (Ollomont)

TROFEO DELLE NAZIONI FRANCE 244h 20' 23" Patrick Bohar + Christophe Le Saux + Jean Claude Mathieu

HALL OF FAME 2014

MEN TIME WOMEN TIME 1o FRANCO COLLE' 71h49’10” 1a EMILIE LECOMPTE 85h53’14” 2o Nick Hollon 76h29’38” 2a Lisa Borzani 94h43’46” 3o Christophe Le Saux - Antoine Guillon 79h02’29” 3a Denise Zimmermann 98h27’16”

TROFEO DELLE NAZIONI ITALY 242h 08' 07" Franco Collè + Gianluca Galeati + Massimo Tagliaferri

HALL OF FAME 2013

MEN TIME WOMEN TIME 1o IKER KARRERA 70h04’15” 1a FRANCESCA CANEPA 88h12’17” 2o Oscar Perez 70h29’41” 2a Nerea Martinez 91h01’42” 3o Franco Collè 72h05’23” 3a Emanuela Scilla Tonetti 94h45’59”

TROFEO DELLE NAZIONI SPAIN 225h 59' 32" Iker Karrera + Oscar Perez + Salvador Calvo Redondo

HALL OF FAME 2012

MEN TIME WOMEN TIME 1o OSCAR PEREZ 75h56’31” 1a FRANCESCA CANEPA 85h33’56” 2o Grégoire Millet 78h50’03” 2a Sonia Glarey 96h59’54” 3o Christophe Le Saux 80h14’14” 3a Patrizia Pensa 97h06’15”

TROFEO DELLE NAZIONI FRANCE 245h 19' 06" Christophe Le Saux + Grégoire Millet + Laurent Gueruad

HALL OF FAME 2011

MEN TIME WOMEN TIME 1o JULES H. GABIOUD 79h58’26” 1a GROSS ANNE MARIE 91h28’21” 2o Christophe Le Saux 84h09’46” 2a Patrizia Pensa 102h25’42” 3o Pablo Criado Toca 89h43’07” 3a Giuliana Arrigoni 102h26’05”

TROFEO DELLE NAZIONI FRANCE 273h33’36” Christophe Le Saux + Eric Arveux + Laurent Tissot

HALL OF FAME 2010