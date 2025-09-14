Tor des Géants : Franco Collé vise le 5e triomphe

Cette année encore, la starting list du Tor des Géants présente des athlètes de tout premier plan. Le grand favori est Franco Collé, quatre fois vainqueur.
En cette mi-septembre, les gros moteurs sont, une fois n'est pas coutume, de sortie du coté du Val d'Aoste, en Italie, pour la 16e édition du masterclass Tor des Géants. (336 km - 26 000 D+) Parmi les 1 223 coureurs de 78 pays inscrits sur l'ultra-trail majuscule valdôtain, quelques noms sortent du lot.
Parmi eux, évidemment, Franco Collé, le coureur de Gressoney (Vallée d'Aoste) quadruple vainqueur de l'épreuve majuscule (2014, 2018, 2021, 2023) qui devra toutefois se mesurer à Simone Corsini, 2e en 2022 et auteur d’une saison exceptionnelle, avec ses victoires au GTC55 et au nouveau Monte Rosa Walserwaeg 120.
Seront également au départ Giulio Ornati, 2e au TOR130 – Tot Dret en 2024, Andrea Macchi, 3e du TOR330 en 2017 et 4e en 2024, ainsi que Gianluca Galeati, 2e en 2015 et déterminé à prendre sa revanche, après son abandon l’an dernier.
Côté étrangers, on retrouve le duo qui avait animé la course en 2024 aux côtés du vainqueur François D’Haene : Martin Perrier (3e) et que le Lyonnais Louis Calais (6e). À leurs côtés, l’Autrichien Florian Grasel (habitué à la victoire sur le Grossglockner Ultra-Trail), l’Espagnol Fidel Fernández Varela (3e cette année à l’Ehunmilak Ultra-Trail) et le Japonais Ryota Nakatani (5e du TOR130 en 2024).
À noter aussi la présence de Richard Victor (2e du TOR450 – Tor des Glaciers 2019) de Peter Kienzl (3e du TOR330 en 2018 et du TOR450 en 2023), ainsi que des Chinois Jiaju Zhao et Weiqiang Zhang du Japonais Keisuke Minami du Népalais Sangé Sherpa (à la recherche d’un tris fou après UTMB et SwissPeaks 700), des Italiens Daniele Nava, Danilo Lantermino, Roberto Camperi ,des Américains John Kelly (trois fois finisher de la Barkley Marathons) et William Peterson (détenteur de plusieurs FKT), des Britanniques Lawrence Eccles et Kim Collison; du Roumain Corneliu Buliga (disqualifié en 2024 alors qu’il était en tête); du Finlandais Max Moberg; du Suisse Jonathan Schindler et de l’Espagnol Jesús Bailo.
Bannwarth Borzani et Zimmermann favorites chez les femmes
Chez les femmes, le TOR330 – Tor des Géants 2025 réunit plusieurs athlètes de premier plan sur la scène internationale. En tête d’affiche, Claire Bannwarth, 3e en 2024, qui devrait disputer la victoire à Lisa Borzani, double lauréate du TOR330 (2016 et 2017) et à Denise Zimmermann vainqueure en 2015 (édition écourtée à Ollomont). Sera également de la partie Melissa Paganelli (2e en 2021 et 4e en 2023). Parmi les adversaires les plus redoutables, on compte deux Américaines : Kaytlyn Gerbin, 3e à l’UTMB en 2022 et Annie Hughes, 4e à la Swiss Peaks 360 en 2024. Complètent la liste : Sophie Grant (5e en 2023) Kaitlin Allen (7e l’an dernier) ,l’Italienne Valentina Michielli (vainqueure des 100 Miglia del Monviso en 2025), la Suissesse Corina Sommer (fraîche gagnante du Supertrail du Barlatay) et la Japonaise Junko Tokumoto (2e à la Swiss Peaks 2024).
Suivre le Tor des Géants en direct : live.torxtrail.com
Hall of Fame TOR330 Tor des Géants
HALL OF FAME 2024
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1° Francois D'haene
|69:08:32
|1° Katharina Hartmuth
|79:10:40 Record
|2° Beñat Marmissolle
|73:10:18
|2° Sabrina Verjee
|84:03:21
|3° Martin Perrier
|75:35:59
|3° Claire Bannwarth
|85:02:47
HALL OF FAME 2023
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1° Franco Collè
|66:39:16 Record
|1° Emma Stuart
|82:21:44
|2° Olivier Romain
|69:49:38
|2° Jocelyne Pauly
|84:36:21
|3° Galen Reynolds
|71:22:30
|3° Elisabetta Negra
|88:37:42
HALL OF FAME 2022
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1° Jonas Russi
|70:31:36
|1° Sabrina Verjee
|80:19:38
|2° Simone Corsini
|75:27:33
|2° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote
|84:58:55
|3° Marco Macchi
|76:43:50
|3° Sandrine Beranger
|89:40:04
HALL OF FAME 2021
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1° Franco Collé
|66:43:57 Record
|1° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote
|87:57:50
|2° Jonas Russi
|67:03:00
|2° Melissa Paganelli
|91:35:07
|3° Petter Restorp
|74:36:00
|3° Nicky Spinks
|99:16:50
HALL OF FAME 2019
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1° Oliviero Bosatelli
|72:37:13
|1° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote
|85:23:15 Record
|2° Galen Reynolds
|77:06:12
|2° Jocelyne Pauly
|94:22:02
|3° Danilo Lantermino
|79:09:46
|3° Chiara Boggio
|96:55:05
HALL OF FAME 2018
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1° Franco Collé
|74h03'00''
|1° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote
|87h50'31''
|2° Reynolds Galen
|74h40'36''
|2° EX EQUO Scilla Tonetti & Aarons Jamie
|95h54'35''
|3° Peter Kienzl
|77h31'11''
HALL OF FAME 2017
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1° Javi Dominguez
|67h52'15''
|1° Lisa Borzani
|89h40'24''
|2° Olivero Bosatelli
|69h16'19''
|2° Silvia Ainhoa Trigueros Garrote
|97h43'06''
|3° Andrea Macchi
|74h51'14''
|3° Marina Plavan
|106h29'21''
HALL OF FAME 2016
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1o Oliviero Bosatelli
|75h10'22''
|1a Lisa Borzani
|91h09'44''
|2o Oscar Perez Lopez
|81h14'50''
|2a Stephanie Case
|98h15'27''
|3o Pablo Criado Toca
|83h40'10''
|3a Maria Semerjian
|100h18'42''
HALL OF FAME 2015
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1o Patrick Bohar
|80h20'35''
|1a Denise Zimmermann
|79h12’35” (Ollomont)
|2o Gialuca Galeati
|80h44’34”
|2a Lisa Borzani
|80h16’53” (Ollomont)
|3o Christophe Le Saux
|81h19’25”
|3a Marina Plavan
|85h55’00” (Ollomont)
|TROFEO DELLE NAZIONI
|FRANCE 244h 20' 23" Patrick Bohar + Christophe Le Saux + Jean Claude Mathieu
HALL OF FAME 2014
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1o FRANCO COLLE'
|71h49’10”
|1a EMILIE LECOMPTE
|85h53’14”
|2o Nick Hollon
|76h29’38”
|2a Lisa Borzani
|94h43’46”
|3o Christophe Le Saux - Antoine Guillon
|79h02’29”
|3a Denise Zimmermann
|98h27’16”
|TROFEO DELLE NAZIONI
|ITALY 242h 08' 07" Franco Collè + Gianluca Galeati + Massimo Tagliaferri
HALL OF FAME 2013
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1o IKER KARRERA
|70h04’15”
|1a FRANCESCA CANEPA
|88h12’17”
|2o Oscar Perez
|70h29’41”
|2a Nerea Martinez
|91h01’42”
|3o Franco Collè
|72h05’23”
|3a Emanuela Scilla Tonetti
|94h45’59”
|TROFEO DELLE NAZIONI
|SPAIN 225h 59' 32" Iker Karrera + Oscar Perez + Salvador Calvo Redondo
HALL OF FAME 2012
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1o OSCAR PEREZ
|75h56’31”
|1a FRANCESCA CANEPA
|85h33’56”
|2o Grégoire Millet
|78h50’03”
|2a Sonia Glarey
|96h59’54”
|3o Christophe Le Saux
|80h14’14”
|3a Patrizia Pensa
|97h06’15”
|TROFEO DELLE NAZIONI
|FRANCE 245h 19' 06" Christophe Le Saux + Grégoire Millet + Laurent Gueruad
HALL OF FAME 2011
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1o JULES H. GABIOUD
|79h58’26”
|1a GROSS ANNE MARIE
|91h28’21”
|2o Christophe Le Saux
|84h09’46”
|2a Patrizia Pensa
|102h25’42”
|3o Pablo Criado Toca
|89h43’07”
|3a Giuliana Arrigoni
|102h26’05”
|TROFEO DELLE NAZIONI
|FRANCE 273h33’36” Christophe Le Saux + Eric Arveux + Laurent Tissot
HALL OF FAME 2010
|MEN
|TIME
|WOMEN
|TIME
|1o GROSS ULRICH
|80h27’33”
|1a GROSS ANNE MARIE
|91h19’13”
|2o Calvo Redondo Salvador
|86h47’54”
|2a Boettger Julia
|100h03’51”
|3o Millet Guillaume
|87h17’37”
|3a Favre Corinne
|114h40’37”