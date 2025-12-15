Déjà sanctionné pour des manquements à l’hygiène en 2024, le restaurant China Exupéry fait à nouveau l’objet d’une fermeture administrative jusqu'au 26 décembre, cette fois pour emploi de salariés en situation irrégulière.

Rebelote pour China Exupéry. Déjà fermé pendant quinze jours en avril 2024, pour manquement aux règles d'hygiène, le restaurant asiatique fait à nouveau l'objet d'une fermeture administrative, annonce la préfecture du Rhône. C'est cette fois pour emploi de personnes en situation irrégulière et par conséquent travail dissimulé que l'établissement fermera ses portes au moins jusqu'au 26 décembre prochain. Une décision qui fait suite à une visite de l'inspection du travail le 23 septembre dernier.

Trois salariés en situation irrégulière sont dans le viseur, alors même que l'inspection du travail avait demandé au gérant de China Exupéry de lui transmettre les titres de travail des personnes concernées début octobre. A noter qu'une des mises en cause, a déjà été embauchée illégalement dans un restaurant situé à Saint Priest. Celui-ci appartenait également à la société du gérant de China Exupéry.