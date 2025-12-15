Actualité
Le centre de contrôle de la chaufferie de Surville à Lyon.

Saint-Cyr et Collonges-au-Mont-d'Or intégrées dans le réseau de chaleur Saône Yzeron

  • par La rédaction

    • Le conseil métropolitain a adopté ce lundi à l'unanimité la révision du projet de réseau de chaleur Saône Yzeron. Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon sortent du périmètre.

    Le Conseil de la Métropole de Lyon a adopté lundi 15 décembre une révision majeure du projet de réseau de chauffage urbain Saône Yzeron, initialement voté en juin 2024. Le périmètre exclut désormais Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon pour intégrer Collonges-au-Mont-d'Or et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

    La collectivité a approfondi les études conformément aux demandes de l'Ademe pour trouver "le meilleur mix énergétique", privilégiant la récupération de chaleur industrielle et la géothermie. Un "potentiel très important de chaleur fatale industrielle" a été confirmé au nord du périmètre initial à Collonges-au-Mont-d'Or.

    Les maires de Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon "ont exprimé leur opposition à l'implantation d'une chaufferie urbaine bois-énergie sur leur territoire", précise le communiqué. L'éloignement des sources de chaleur renouvelable situées à Collonges ne permettant pas de garantir leur alimentation, ces deux communes sont sorties du projet.

    La révision intègre également la production et distribution de froid collectif. Le réseau permettra de chauffer "l'équivalent de 25 000 logements, mais aussi des entreprises et des équipements publics", desservant les 5e et 9e arrondissements de Lyon ainsi que Tassin-la-Demi-Lune.

