(Photo d’illustration) @WilliamPham

Lyon : une personne en trottinette mortellement percutée par un chauffard drogué

  • par La rédaction

    • Un homme drogué au volant d'une camionnette a mortellement percuté mortellement une personne qui circulait à trottinette cette nuit à Lyon.

    Une personne a été mortellement percutée dans la nuit de dimanche à lundi dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d'actuLyon, le conducteur d'une camionnette de livraison a percuté une voiture, terminant sa course sur une personne circulant sur une trottinette vers 0 h 45 sur l'avenue Paul-Santy.

    Le décès de la victime aurait été prononcé sur place malgré des tentatives de réanimations des sapeurs-pompiers et du Samu. Selon nos confrères, le conducteur de la camionnette aurait grillé un feu rouge. Il a par ailleurs été dépisté positif au cannabis et placé en garde à vue.

    Une enquête a été ouverte.

    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    "Je suis passé de dictateur à opportuniste" : Bruno Bernard se paye les soutiens d'Aulas à la Métropole

