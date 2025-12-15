Un homme drogué au volant d'une camionnette a mortellement percuté mortellement une personne qui circulait à trottinette cette nuit à Lyon.

Une personne a été mortellement percutée dans la nuit de dimanche à lundi dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d'actuLyon, le conducteur d'une camionnette de livraison a percuté une voiture, terminant sa course sur une personne circulant sur une trottinette vers 0 h 45 sur l'avenue Paul-Santy.

Le décès de la victime aurait été prononcé sur place malgré des tentatives de réanimations des sapeurs-pompiers et du Samu. Selon nos confrères, le conducteur de la camionnette aurait grillé un feu rouge. Il a par ailleurs été dépisté positif au cannabis et placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte.