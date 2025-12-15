Alors que le groupe Grand Cœur Lyonnais a officiellement été créé ce lundi 15 décembre pour le dernier conseil métropolitain du mandat, Gilles Gascon, vice-président de ce nouveau groupe d'opposition, et Bruno Bernard ont échangé quelques amabilités.

Alors que ce lundi 15 décembre avait lieu le dernier conseil métropolitain du mandat en cours, il y avait malgré tout du nouveau dans l'hémicycle de la Métropole de Lyon. Un nouveau groupe, nommé Grand Cœur Lyonnais avait officiellement vu le jour quelques heures plus tôt et Gilles Gascon, l'un de ses quatre co-présidents, n'a pas manqué l'occasion de ce dernier conseil de l'année pour attaquer une fois encore la majorité écologiste menée par Bruno Bernard.

"Face à six années de gestion qui ont divisé et morcelé nos territoires, nous avons fait le choix de la responsabilité et du rassemblement" a débuté le maire de Saint-Priest en référence donc à la création de ce nouveau groupe politique de droite et du centre né de la fusion de La Métro Positive, Inventer la Métropole de Demain, Une Métropole pour Tous et Synergies Élus et Citoyens, bien que cinq membres de ce dernier groupe aient décidé de poursuivre l'aventure sous cette bannière.

"L'opportunisme est la seule espèce qui ne soit jamais menacée d'extinction chez les écologistes"

Un nouveau groupe, censé soutenir Véronique Sarselli pour mars prochain et qui, selon Gilles Gascon apporte de "la clarté pour les grands lyonnais face à un effritement inéluctable d'une alliance qui à l'approche du bilan ne parvient même plus à masquer ses fractures". Un pic adressé à la majorité métropolitaine de Bruno Bernard en référence à la volonté des Insoumis, pourtant alliés des écologistes depuis 2020, de présenter un candidat au premier tour des métropolitaines de mars 2026.

"Après avoir passé six années à déconstruire et à combattre le modèle de Gérard Collomb, voilà que vous vous mettez dans la roue de votre prédécesseur" a également attaqué le maire de Saint-Priest face à Bruno Bernard. Avant de poursuivre : "L'opportunisme est la seule espèce qui ne soit jamais menacée d'extinction chez les écologistes".

"On ne sait rien, c'est plus une élection, c'est un jeu de dupe"

Un tacle que le président écologiste a préféré prendre avec le sourire : "Je vous remercie d'avoir descendu le curseur de l'agressivité par rapport à votre prédécesseur. Je suis passé d'un dictateur à un opportuniste" s'est amusé Bruno Bernard, en référence aux propos tenus par Philippe Cochet à son encontre en décembre 2021. "À ce rythme là, vous allez bientôt me soutenir" a même ironisé BB.

Regrettant que les écologistes aient "découvert les vertus du monde économique la veille des élections après l'avoir combattu pendant tout un mandat" Gilles Gascon a également critiqué la politique "brutale, érigée en dogme au profit de l'idéologie abstraite" des écologistes depuis 2020. "Nous proposons le retour de l'ambition pour cette agglomération. Nous voulons une équipe qui travaille avec ses champions et qui retrouve le goût d'une victoire collective" a-t-il conclu dans son propos.

Des attaques auxquelles Bruno Bernard n'a pas manqué de réagir, regrettant de la part du groupe nouvellement formé "qu'il n'y ait toujours pas une proposition". "On est toujours sur des poncifs et des caricatures et on préfère tweeter tout et n'importe quoi plutôt que de débattre et de poser enfin un projet pour les habitants" estime le président écologiste. "Vous partagez avec M. Aulas la même vision mais alors laquelle, on ne sait pas. On ne sait rien, c'est plus une élection, c'est un jeu de dupe" a-t-il conclu.

À trois mois de l'échéance électorale, ces échanges musclés donnent un avant-goût d’une campagne métropolitaine qui s’annonce particulièrement tendue.