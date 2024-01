Frontalière avec la France et la Suisse, la Vallée d’Aoste, composée de quatorze vallées latérales, est entourée de quatre sommets, culminant à plus de 4 000 mètres. © Sébastien Montaz

La plus petite des régions italiennes, entourée des quatre plus hauts et emblématiques sommets d’Europe – mont Blanc, Cervin, Grand Paradis et mont Rose –, déroule, l’hiver venu, un véritable paradis blanc. L’éventail d’offres de ski et activités d’hiver rivalise avec un patrimoine remarquable et des tables gourmandes où se déclinent nombre de produits régionaux.

© Courtesy of Courmayeur Mont-Blanc

Courmayeur : majesté du mont Blanc, côté italien

Au pied du mont Blanc, tout comme sa voisine française Chamonix distante de seulement 22 kilomètres, la station de Courmayeur est l’une des grandes capitales de l’alpinisme et du ski. Lovée à 1 224 mètres d’altitude, au nord-ouest de la Vallée d’Aoste, la station, réputée internationalement, allie luxe et charme authentique.

Elle offre un panorama d’exception sur la chaîne du toit de l’Europe qui ravira contemplatifs en quête de sentiers enneigés et mordus de ski.

Dotée de 33 pistes totalisant plus de 100 kilomètres (avec des dénivelés remarquables, dont l’Arp, qui permet de skier à 2 555 mètres d’altitude) sur les deux versants Chécrouit et val Vény, Courmayeur offre un terrain de jeu varié entre forêts et vallées ensoleillées.

Pour les amateurs de poudreuse à la recherche d’adrénaline, Courmayeur est réputée pour son ski hors-piste, notamment la descente du glacier du Toula (12 kilomètres) ou encore celle du glacier de la Vallée Blanche (24 kilomètres dont 18 sur le glacier), au départ de la pointe Helbronner (3 466 mètres d’altitude).

© Thermes de Pré-Saint-Didier

Les thermes de Pré-Saint-Didier

Nichés à 1 001 mètres d’altitude et bénéficiant d’une vue imprenable sur le mont Blanc, les thermes de Pré-Saint-Didier (dont les bienfaits étaient déjà connus des Romains) sont construits en 1834.

Ces eaux chaudes riches en fer connaîtront une période de grande notoriété pendant plus de 150 ans, devenant même le lieu de villégiature préféré de la famille royale italienne. Rénovés en 2005, les thermes proposent un parcours bien-être varié.

Fermez les yeux et laissez-vous glisser dans l’une des trois grandes piscines thermales extérieures, entourées de sommets enneigés, avec des eaux naturelles à 37°C.

© Filippo Salma

Skyway Monte Bianco : tutoyer les sommets

Depuis Courmayeur, le Skyway Monte Bianco (téléphérique du Mont-Blanc) est un petit bijou technologique. Les cabines circulaires et transparentes pivotent, offrant une vue à 360° sur les sommets enneigés.

En à peine 18 minutes, on atteint les 3 466 mètres de la pointe Helbronner révélant un panorama incroyable et un point de vue sur les plus hauts sommets (mont Blanc, mont Rose, Cervin, Grand Paradis et Grand Combin).

Expérience inoubliable, à côté de la salle des cristaux, la terrasse suspendue Sky Vertigo offre la sensation de marcher sur du vide.

Le château Savoie à Gressoney-Saint-Jean © Davide Camisasca

Un patrimoine historique d’exception

La Vallée d’Aoste compte d’importants monuments préhistoriques et vestiges de l’époque romaine (à Aoste notamment, chef-lieu de la région autonome) mais aussi plus d’une centaine de châteaux médiévaux, tours et forteresses. Parmi les sites ouverts à la visite, les châteaux de Sarre, de Verrès, d’Issogne ou encore le château Savoie, à Gressoney-Saint-Jean.

Face au mont Rose, la demeure estivale de la reine Marguerite de Savoie nous transporte, en hiver, dans une expérience féerique.

Le saviez-vous ?

L’italien et le français sont les deux langues officielles, héritage des États de Savoie, administrés en français jusqu’à l’unité italienne.

Jambon de Bosses à la braise © Prosciuttificio Gran San Bernardo

Une savoureuse gastronomie locale

Ici, les produits régionaux ont une forte identité, reflet de l’histoire du territoire. La Vallée d’Aoste compte de nombreux vins sous l’AOC Valle d’Aosta, avec des vignes à 1 200 mètres d’altitude.

Sa charcuterie est légendaire avec le fameux jambon des Bosses ou encore le lard d’Arnad aux saveurs douces et épicées. Sans oublier les fromages dont l’incontournable fontina (l’équivalent de notre fromage à raclette), élaboré à partir du lait des vaches de race valdôtaine, qui pâturent au pied du mont Blanc.

Breuil-Cervinia © Vallée d’Aoste Tourisme

Breuil-Cervinia : skier au pied du mythique Cervin

Ancien hameau de pâturage d’été, Breuil-Cervinia est un haut-lieu de l’alpinisme et une station de ski depuis 1936. Surplombé par le mont Cervin, son domaine skiable de 150 kilomètres, orienté plein sud, occupe une large vallée baignée de soleil.

Ses pistes, longues et larges, sont facilement accessibles en famille. Breuil-Cervinia est relié à une autre station valdôtaine, Valtournenche, et à Zermatt, sur l’autre versant du Matterhorn (nom suisse du mont Cervin) dans le Valais suisse.

Ce domaine international, à cheval sur deux pays, forme le Cervino Ski Paradise, totalisant 360 kilomètres de pistes ! La fameuse piste de la Ventina se déploie dans une nature somptueuse sur 12 kilomètres, des 3 480 mètres du départ à l’arrivée, au cœur du village italien de Cervinia, à 2 050 mètres.

Un même domaine qui permet d’embrasser deux ambiances différentes, enjouement italien ou tranquillité helvétique. Depuis l’été 2023, un téléphérique tricâble – le Matterhorn Alpine Crossing – relie le tronçon entre le Petit Cervin, côté suisse, à l’altitude impressionnante de 3 883 mètres et la Testa Grigia, à 3 458 mètres. La plus haute traversée des Alpes en télécabine !

La saison de ski la plus longue des Alpes

Avec le nouveau Matterhorn Crossing, la station italienne peut se targuer d’une exclusivité. Celle d’offrir un ski quasiment toute l’année (onze mois par an) entre Breuil-Cervinia et Zermatt !

Grâce à l’altitude du domaine et à son orientation, ainsi qu’une neige toujours au rendez-vous, la station est une des destinations les plus fréquentées. Quant aux non-skieurs, ils peuvent bénéficier d’un voyage transfrontalier en télécabine, à presque 4 000 mètres d’altitude.

Tarifs montée Matterhorn Crossing : environ 130 € par adulte, 245 € aller-retour.

Clin d’œil

Le pic pyramidal du Cervin, aisément reconnaissable, en fait l’un des sommets les plus célèbres du monde. C’est lui qui figurait notamment depuis 1970 sur l’emballage des barres de chocolat Toblerone. La marque ayant délocalisé une partie de ses usines en Slovaquie, elle a dû, en vertu d’une loi sur l’appellation Swissness, remplacer le logo par une montagne stylisée.

Pila à 1 800 mètres d’altitude © Dario Mazzoli)

Pila : douceur d’Aoste et grand ski

Il suffit de 18 minutes en télécabine depuis le centre de la ville d’Aoste pour rejoindre Pila à 1 800 mètres d’altitude et profiter de ses 70 kilomètres de pistes. Balcon sur les Alpes environnantes, la station de Pila offre une vue panoramique et unique sur la Vallée d’Aoste et les sommets de 4 000 mètres qui l’entourent.

Avec des pistes culminant à 2 750 mètres, Pila est la promesse d’un ski de haute montagne combiné à la douceur d’un après-ski citadin, à Aoste. L’occasion d’apprécier cette ancienne cité impériale fondée en 25 avant J.-C. par les Romains et dont de nombreux vestiges jalonnent la ville.

Cogne© Vallée d’Aoste Tourisme

Ski nordique à Cogne, au cœur du parc national de Grand Paradis

À 1 544 mètres, le village s’étend sur le pré de Saint-Ours, une des plus vastes prairies de montagne en Europe. Cogne regorge de sentiers de randonnées en raquettes mais est surtout connu des amateurs de ski de fond : la station déroule plus de 80 kilomètres de pistes nordiques.

Côté grimpe, la vallée recense plus de 150 cascades de glace ! Accompagné par un guide de montagne, laissez-vous tenter par cette expérience inédite !

© Stefano Venturini

Insolite : Chamois, seul village d’Italie inaccessible en voiture

Dans la vallée du Cervin, l’hiver, le village de Chamois à 1 815 mètres est uniquement accessible à pied, en raquettes ou via le téléphérique de Buisson. Un havre de paix habité à l’année par seulement une centaine d’habitants.

La station offre un petit domaine de ski de 16 kilomètres, des itinéraires hors-pistes et des sentiers de balades en raquettes ainsi que plusieurs hébergements de différentes catégories dans le village.

Où manger ?

• Baita Ermitage à Courmayeur - Cuisine valdôtaine - www.baitaermitage.com

• Le Cadran solaire à Courmayeur - Recettes familiales traditionnelles - www.cadransolaire.it

• La Luge à Courmayeur - Cuisine de tradition valdôtaine et nouvelles tendances gastronomiques - http://www.luge.it/fr

• Alpage restaurant à Breuil-Cervinia - Cuisine typique de la Vallée d’Aoste, au pied du Cervin - www.alpage-cervinia.com

• Bar à fromages du Bellevue Hôtel à Cogne - Spécialité, raclette, favo, dans un décor montagnard et vue sur les près de Saint-Ours. www.hotelbellevue.it/fr/

• Ianua, restaurant dans le vieux Aoste - Cuisine typique de saison - https://ianua.it/

Où loger ?

• Le Massif - Hôtel 5 étoiles, au cœur de Courmayeur - www.lemassifcourmayeur.com

• L’Auberge de La Maison à Courmayeur - Hôtel familial haut de gamme - www.aubergemaison.it

• Bellevue Hôtel et Spa, Relais et Châteauà Cogne - https://www.hotelbellevue.it/fr/

• Saint Hubertus Resort à Breuil-Cervinia - Hôtel 5 étoiles - www.sainthubertusresort.it/fr/

• Excelsior Planet à Breuil-Cervinia - Hôtel 4 étoiles - www.excelsiorplanet.fr

• Hôtel Cecchin, sur le pont romain dans le centre d'Aoste - www.hotelcecchin.com

• Bon plan ! Pour toute réservation d’au moins deux nuits via Booking Valle d’Aosta, la Vallée d’Aoste offre le passage aller-retour du tunnel du Grand-Saint-Bernard. www.lovevda.it

Événement

• Le 30 et 31 janvier : La Foire de Saint-Ours dans le centre historique d'Aoste, immense exposition d'un millier d'exposants d'artisanat de montagne.

Comment s’y rendre ?

• Courmayeur

Comptez 3 heures en voiture depuis Lyon via le tunnel du Mont-Blanc. En travaux, le tunnel sera ouvert cet hiver pour les congés de Noël et durant toute la saison hivernale.

• Breuil-Cervinia

Comptez 5 heures en voiture depuis Lyon par le versant français ou suisse via les tunnels du Mont-Blanc ou du Grand-Saint-Bernard.