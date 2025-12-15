Spectacle en famille : concert dansé au Toboggan

Avec à son actif près de 960 représentations dans 28 pays différents, le spectacle Echoa fait l’unanimité parmi les enfants et leurs parents.

Imaginé il y a plus de 20 ans par la compagnie lyonnaise Arcosm, il abolit les frontières entre danse et musique pour offrir un spectacle joyeux et entraînant. Sur une scène sobre agrémentée de deux structures de percussions, deux danseurs et deux percussionnistes déroulent sept tableaux différents, avec toujours le même fil conducteur : le son des instruments et les figures des danseurs qui se croisent et se répondent pour mieux s’entremêler.

Tenu en haleine par un rythme tantôt doux, tantôt fougueux, le spectateur découvre avec jubilation comment sonne le corps des danseurs, ainsi que la chorégraphie des musiciens. Magique !

Echoa – Le 17 décembre au Toboggan, Décines-Charpieu. À partir de 6 ans.