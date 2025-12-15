Une explosion lundi soir dans un immeuble à Trévoux, dans l'Ain, a fait au moins six victimes. Deux enfants sont décédés.

C'est un drame qui s'est joué ce lundi soir au nord de Lyon, dans l'Ain, sur la commune de Trévoux. Une explosion a eu lieu dans un immeuble d'habitation de quatre étages peu après 17h30, au rez-de-chaussée du bâtiment. Selon le bilan de la préfecture de l'Ain, qui reste provisoire, l'explosion a fait au moins six victimes. Deux enfants de 3 et 5 ans sont morts.

"Une personne avec trois enfants était chez elle quand ça a explosé, elle ne sait pas pourquoi", a déclaré à l'AFP Philippe Berthaud, adjoint au Logement. "Elle est rescapée avec son fils aîné, mais ses deux enfants sont dans un état critique", a-t-il ajouté. Dégagés des décombres en arrêt cardio-respiratoire, ces enfants de trois et cinq ans ont été déclarés décédés peu après, selon les secours.

"Les recherches se poursuivent" pour retrouver d'autres personnes qui auraient pu être touchées par l'explosion poursuit la préfecture qui explique que les personnes évacuées "sont accueillies dans un centre d'accueil des impliqués au gymnase Sapaly, 686 chemin d'Arras". Cinquante pompiers, 36 engins et des secours médicalisés sont sur les lieux tandis qu'une cellule d'urgence médico-psychologique a également été mise en place.

Une chaudière à gaz à l'origine de l'explosion ?

La préfète de l'Ain a activé le plan nombreuses victimes (Novi), qui permet de mobiliser tous les acteurs de la chaîne de secours en cas de nombreuses victimes sur un même lieux.

Le souffle de l'explosion, qui selon nos confrères du Progrès aurait été provoquée par une chaudière à gaz dans un appartement de l'immeuble, entendue à des kilomètres à la ronde, a soufflé les vitres de deux établissements scolaires situés à proximité de l'immeuble touché. Selon la préfecture, les responsables d'établissement n'ont pas signalé de blessés.

Les gendarmes ont mis en place un périmètre de sécurité et la population est invitée à éviter le secteur. "Le risque n'est pas encore écarté", conclut la préfecture.