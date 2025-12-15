Actualité
Entrée de la Gare Part-Dieu @WIlliamPham

Lyon : deux nouveaux commerces vont ouvrir à la gare de la Part-Dieu

  • par Romain Balme

    • La gare de Lyon Part-Dieu continue sa transformation. Deux nouvelles enseignes, dont une déclinaison de la célèbre Mère Brazier, ouvriront leurs portes le 18 décembre.

    Alors que les travaux du Hall 1 touchent bientôt à leur fin, deux nouveaux commerces vont ouvrir leurs portes le 18 décembre prochain au sein de la gare Part-Dieu Parmi ces deux enseignes, on retrouve un monument de la gastronomie lyonnaise. En effet, la Mère Brazier, restaurant deux étoiles du premier arrondissement va implanter une épicerie-comptoir rapporte Actu Lyon.

    Pour rappel, trois autres magasins avait été ouverts à Lyon, dans le 6ème et le 9ème arrondissement, ainsi que dans les Halles Paul Bocuse (3ème arrondissement). Pour cette nouvelle étape dans son développement, Mère Frazier compte proposer aux quelques 140 000 voyageurs quotidiens de la gare des sandwichs, quiches, salades, ainsi que des produits typiques du terroir lyonnais, comme le pâté en croûte ou le saucisson brioché.

    L'autre enseigne qui ouvrira ses portes au sein de la gare Part-Dieu est le Donnant Café et Porridges. Cette marque 100% végétarienne est déjà implanté Gare du Nord à Paris. Comme son nom l'indique, elle proposera des cafés et… du porridge, cette bouillie écossaise faite à base de céréales. A noter qu'un espace réalisé sur mesure pour les familles fait aussi partie des nouveautés qui s'implanteront dans la gare. Un nouvel espace destiné à offrir "une expérience agréable et reposante pour les familles en transit", promet la SNCF.

    à lire également
    Saint-Cyr et Collonges-au-Mont-d'Or intégrées dans le réseau de chaleur Saône Yzeron

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : deux nouveaux commerces vont ouvrir à la gare de la Part-Dieu 18:24
    Saint-Cyr et Collonges-au-Mont-d'Or intégrées dans le réseau de chaleur Saône Yzeron 17:55
    Accident mortel à Lyon : un appel à témoins lancé par la police 17:46
    Bron : le restaurant China Exupéry fermé administrativement pour travail dissimulé 17:20
    alexandre chevalier lyon
    Lyon. Un adjoint de Doucet rejoint Képénékian : Place publique le vire et dénonce une "trahison" 16:44
    d'heure en heure
    Spectacle en famille : concert dansé au Toboggan 16:07
    Municipales 2026 : Santé, logements, sécurité… Georges Képénékian ne "renonce à rien" 15:38
    Lyon : Aulas tacle le projet Rive droite, "qui arrive comme par enchantement" 14:55
    bruno bernard
    Un budget 2026 "insincère" ? Bruno Bernard défend sa gestion et dénonce des "fausses informations" 14:19
    Lyon : une personne en trottinette mortellement percutée par un chauffard drogué 13:44
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    "Je suis passé de dictateur à opportuniste" : Bruno Bernard se paye les soutiens d'Aulas à la Métropole 13:13
    Concert classique : Noël baroque et tarentelles à la chapelle de la Trinité  12:35
    Hotel de la Métropole
    Métropole de Lyon : cinq élus refusent de rejoindre Grand Cœur Lyonnais 11:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut