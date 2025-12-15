La gare de Lyon Part-Dieu continue sa transformation. Deux nouvelles enseignes, dont une déclinaison de la célèbre Mère Brazier, ouvriront leurs portes le 18 décembre.

Alors que les travaux du Hall 1 touchent bientôt à leur fin, deux nouveaux commerces vont ouvrir leurs portes le 18 décembre prochain au sein de la gare Part-Dieu Parmi ces deux enseignes, on retrouve un monument de la gastronomie lyonnaise. En effet, la Mère Brazier, restaurant deux étoiles du premier arrondissement va implanter une épicerie-comptoir rapporte Actu Lyon.

Pour rappel, trois autres magasins avait été ouverts à Lyon, dans le 6ème et le 9ème arrondissement, ainsi que dans les Halles Paul Bocuse (3ème arrondissement). Pour cette nouvelle étape dans son développement, Mère Frazier compte proposer aux quelques 140 000 voyageurs quotidiens de la gare des sandwichs, quiches, salades, ainsi que des produits typiques du terroir lyonnais, comme le pâté en croûte ou le saucisson brioché.

L'autre enseigne qui ouvrira ses portes au sein de la gare Part-Dieu est le Donnant Café et Porridges. Cette marque 100% végétarienne est déjà implanté Gare du Nord à Paris. Comme son nom l'indique, elle proposera des cafés et… du porridge, cette bouillie écossaise faite à base de céréales. A noter qu'un espace réalisé sur mesure pour les familles fait aussi partie des nouveautés qui s'implanteront dans la gare. Un nouvel espace destiné à offrir "une expérience agréable et reposante pour les familles en transit", promet la SNCF.