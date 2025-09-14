Un récit-fiction illustré dans une BD graphique psychédélique signée Doug Mayer, trailer et journaliste américain qui réside à Chamonix.

Dans Le dernier des géants (Helvetiq- 2025), Sam Hill s’attaque au Tor des Géants, une course extrême autour du Val d’Aoste (336 km - 26 000 D+), dont la 16e édition se déroule du 14 au 20 septembre 2025.

Entre épuisement, hallucinations et rencontres marquantes – scientifiques, médecins, et même une moine bouddhiste –; il explore les limites du corps, de l’esprit et de l’ego, symbolisé par un dragon qu’il devra affronter pour se retrouver.

La la mise en image stylisée et inventive est signée de William Windrestin.

Passionné par les sports de montagne, Doug Mayer est auteur, journaliste et fondateur de la société Run the Alps. Il vit à Chamonix, où il écrit des articles pour des journaux spécialisés, s’entraîne pour l’UTMB, et écrit des livres. Le dernier des géants est son cinquième ouvrage chez Helvetiq, et sa première bande dessinée.

Vous avez couru trois fois le Tor des Géants. Que représente cette course pour vous, personnellement et symboliquement ?

Pour moi, c'est un peu comme obtenir un doctorat en trail ! Personnellement, j'aime l'idée de se mettre au défi physiquement et mentalement vers de nouveaux niveaux, afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension de nos propres capacités et de la façon dont nous réagissons à des situations très difficiles. Ce type d'informations peut ensuite éclairer notre vie quotidienne et nous aider à être, dans un certain sens, des personnes plus complètes.

Dans votre livre, Sam, le héros, cherche à comprendre ce qui se passe dans le corps et l’esprit pendant un effort aussi extrême. Quelles découvertes vous ont le plus marqué ?

Je pense que ce qui a été le plus important pour moi, au cours du Tor, a été de découvrir que la façon dont nous gérons ces situations difficiles est très largement dictée par notre approche mentale. Nous pouvons être obsédés par elles… Ou nous pouvons faire la paix et lorsque nous le faisons, cela devient moins un obstacle. Le défi est toujours là, mais nous sommes plus calmes et plus tolérants face à la situation, ce qui la rendra un peu plus facile.

Comment avez-vous vécu, vous-même, les moments d’hallucinations ou d’états modifiés de conscience pendant ces courses ?

J'essaie simplement d'accepter que cela se produit et que c'est une partie normale de la situation. Je trouve que lorsque je fais cela, je peux mieux gérer la situation et peut-être même apprécier d'être dans cette defi mentale et cet endroit étranges.

L'expression "rencontrer le dragon" vient de la mythologie de Tor. Elle est également utilisée dans le bouddhisme pour désigner le moment de crise vécu par ceux qui méditent pendant des mois pendant des jours. C'est une sorte de crise de l'ego.

Le personnage principal affronte un dragon, une métaphore de l’ego. Pourquoi ce choix ? À quoi ressemble ce combat intérieur, dans la réalité d’un ultra-traileur ?

L'expression "rencontrer le dragon" vient de la mythologie de Tor et est utilisée depuis un certain nombre d'années. Il est intéressant de noter qu'elle est également utilisée dans le bouddhisme pour désigner le moment de crise vécu par ceux qui méditent pendant des mois pendant des jours. C'est une sorte de crise de l'ego pour eux aussi, lorsqu'ils essaient de voir s'ils peuvent continuer leur pratique.

Vous évoquez des rencontres avec des des scientifiques, médecins, un moine bouddhiste… Quelle place tient la spiritualité dans l’expérience de l’ultra-endurance ?

Je pense que la réponse à cette question dépend vraiment de chaque coureur, car la spiritualité de certaines personnes sera une partie importante d’une course longue distance comme Tor, et pour d'autres, peut-être pas tellement. Pour moi, la combinaison d'être dans la nature pendant des jours, et de se déplacer à travers les montagnes, et de travailler dur, tout cela combiné pour faciliter une expérience spirituelle… Si vous faites attention.

Peut-on dire que le Tor est une forme de rite initiatique ? Une sorte de pèlerinage moderne en montagne ?

Je pense que c'est tout à fait exact ! Il n'est pas surprenant que les personnes qui font le Tor des Géants utilisent le même langage que les pèlerins. Vous partez à la recherche d'éclaircissement et vous trouvez un cadeau, mais vous comprenez également que l'endroit où vous avez commencé - votre maison- est tout aussi important. Souvent, ils peuvent trouver ce qu'ils s'attendaient à trouver, mais ils peuvent aussi trouver quelque chose de très différent et surprenants sur eux-mêmes et sur leur place dans le monde.

Le livre pose la question : “Et vous, que cherchez-vous à dépasser ?” Que souhaitez-vous que le lecteur retienne en refermant Le Dernier des Géants ?

Je pense simplement que nous devrions rechercher des défis qui nous intriguent et, lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, nous devrions l'approcher directement et utiliser notre créativité et notre énergie pour trouver une voie à suivre. Il n'est pas nécessaire que ce soit une course de 330 km dans les montagnes, nous avons des obstacles tout autour de nous dans la vie, de toutes sortes et de toutes natures différentes.

Le récit mêle douleur, dépassement, fatigue, mais aussi rencontres et émotions fortes. Quel est, selon vous, le moteur principal qui pousse à continuer ?

Pour que chacun de nous puisse accomplir un grand défi, nous devons avoir un "Pourquoi ?" très fort avant de commencer, sinon vous abandonnerez tout simplement. Pour moi, j'ai voulu explorer mes limites mental et physique et voir ce qui s'est passé quand j'ai atteint le bord.

Dans Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, Haruki Murakami a écrit que "la douleur est incontournable, la souffrance est optionnelle". Partagez-vous son analyse ?

J'adore ce livre ! Je pense que c'est exactement ça, et pas seulement pour la course à pied mais pour la vie en général, nous avons besoin d'une acceptation calme de notre situation. Et ensuite, nous pouvons avancer et minimiser la souffrance.

De culture manouche, William Windrestin a appris très tôt à penser en dehors du cadre pour exister. Il est l’un des membres fondateurs du mouvement de peinture H.N.S (Hyper naïf symbolique). Ses toiles, ses dessins et ses films ont été régulièrement remarqués ou primés. Le dernier des géants est sa première bande dessinée qu’il a illustré et co-écrit avec Doug. Il vit à Limoges.

Pensez-vous que l’ultra-trail, au fond, est un moyen d’apprendre à être pleinement humain ?

Je pense que ceux d'entre nous qui sont dans ce coin fou du monde du sport et du plein air y viennent pour des raisons différentes. Mais, pour moi, je serais certainement d'accord avec cette question. Aller au plus profond de notre être, c'est nous comprendre plus pleinement lorsque nous revenons.

Vous avez couru l’UTMB. Quelles sont les grandes différences entre l’UTMB et le Tour des Géants ?

Les deux événements sont très différents. Pendant Tor, les moments intéressants commencent à se produire peut-être après la moitié du chemin, ce qui est juste au moment où vous terminez l’UTMB ! À bien des égards, je considère le Tor comme un monde entièrement différent et plusieurs fois plus difficile que l’UTMB.

Le livre propose une lecture inversée à mi-parcours. Pourquoi ce choix de structure ? Est-ce une métaphore du basculement psychologique ?

Exactement ! Sam, le personnage principal, traverse sa crise ego, et après tout semble différent dans le monde. Sa perspective a changé à 100%.

Si vous deviez résumer le Tor des Géants en un mot, quel serait-il ?

Aventure. Sans une vrai aventure, l'issue est incertaine et vous apprendrez quelque chose sur vous-même.

