Karina Marimon dans la peau de Mona Lisa

Théâtre et peinture au Radiant-Bellevue : des chefs-d'œuvre à la loupe !

  • par Caïn Marchenoir

    • Deux spectacles très didactiques - et drôles -  autour des grandes œuvres de l’histoire de l’art, à ne pas rater au Radiant

    Hector Obalk © Goldo

    Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures 

    Le grand critique d’art Hector Obalk (auteur de documentaires consacrés à l’art – notamment la série Grand’Art sur la chaîne Arte) fait un stand-up didactique et spectaculaire sur l’histoire de la peinture, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant d’époustouflants détails.

    C’est un spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue. Sur la trame d’un mur de mille images, chaque show propose de visiter toute l’histoire de la peinture. Il proposera au Radiant le parcours M “Art moderne” avec Monet, Picasso, Mondrian…

    Les néophytes comprendront tout et les spécialistes seront étonnés d’y apprendre de nouvelles choses. La scène permet le mélange des genres, Hector Obalk alterne sketchs, contemplations musicales, explications didactiques, confessions intimes et commentaires philosophiques.

    Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures – Le 19 septembre au Radiant-Bellevue (Caluire) 

    La Joconde sourit et... parle !

    C’est Laurent Ruquier qui a décidé de donner la parole à la figure féminine peut-être la plus connue, en tout cas dans la peinture, la Joconde. Elle nous raconte sa vie depuis sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui, son séjour prolongé au Louvre. C’est Karina Marimon (que l’on a vue récemment au théâtre dans Big Mother) qui se glisse dans la peau, ou plutôt dans la toile, de cette star internationale au sourire énigmatique.

    La Joconde parle enfin – Le 27 septembre au Radiant-Bellevue (Caluire)

