Lyon. Un adjoint de Doucet rejoint Képénékian : Place publique le vire et dénonce une "trahison"

  • par Nathan Chaize

    • Alexandre Chevalier a choisi de soutenir Georges Képénékian aux élections municipales de 2026 à Lyon. L'adjoint au maire de Lyon est exclu de Place publique.

    Dans un communiqué au ton acide, la section départementale du parti de Raphaël Glucksman, Place publique annonce l'exclusion immédiate d'Alexandre Chevalier. Adjoint au maire de Lyon en charge de la qualité de vie des aînés, l'élu a décidé de soutenir Georges Képénékian plutôt que Grégory Doucet dans la course à l'Hôtel de Ville pour 2026.

    "Convictions à géométrie variable"

    Une décision qui entraîne son exclusion immédiate du mouvement Place publique qui soutient le maire sortant. Selon Place publique, la démarche d'Alexandre Chevalier intervient après qu'il "n’a pas obtenu les positions qu’il espérait, ni à la mairie du 4ᵉ arrondissement ni à la Métropole". Et de tacler : "Il y a pourtant encore quelques semaines, il réclamait expressément d’être candidat sur la liste de l’union de la gauche, en se revendiquant pleinement de ce rassemblement."

    Présent ce lundi matin lors d'une conférence de presse de Georges Képénékian, Alexandre Chevalier a notamment justifié son choix par la clarté de ce dernier vis-à-vis de la France insoumise. "Georges a toujours été très clair sur une non-alliance avec LFI", a-t-il déclaré, insistant par ailleurs sur son envie de retrouver un candidat "non-clivant".

    Place publique dénonce de son côté les "convictions à géométrie variable, qui semblent s’ajuster aux opportunités personnelles du moment". Et de regretter "le choix d’une alliance opportuniste, motivée par la garantie d’une place plutôt que par la cohérence politique (qui) constitue une trahison des engagements pris collectivement". "Il a piétiné les valeurs du collectif puisque c'est par la presse que nous avons appris son ralliement à une liste concurrente", concluent les membres du parti de Raphaël Glucksman.

    Lire aussi : Municipales 2026 : Santé, logements, sécurité… Georges Képénékian ne "renonce à rien"

