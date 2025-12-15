L’ancien maire de Lyon Georges Kepenekian confirme sa candidature aux municipales de 2026. Il défend notamment une voie alternative au duel Doucet-Aulas et dévoile ses premières mesures, dont 5 000 logements pour les jeunes.

"Je ne me résigne pas au duel annoncé qui semble intéresser tout le monde". À l’occasion d’une conférence de presse qui se déroulait ce matin au club de la presse de Lyon, l’ancien maire Georges Képénékian a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa campagne municipale. Entouré de plusieurs de ses soutiens, comme Alexandre Chevalier, actuel adjoint de Grégory Doucet, Éric Espinasse du parti apolitique équinoxe et Abdennour Ainséba, chef d’entreprise, Georges Képénékian lance ainsi un "nouveau souffle" à sa campagne débutée début février 2025.

Deux mesures phares dévoilées, quelques indications sur les thèmes privilégiés

Celui qui se considère comme "un homme debout" propose "d’élaborer une autre vision de notre territoire" et d’"ouvrir d’autres perspectives face aux enjeux du territoire". Plus largement, Georges Képénékian espère répondre à demande insatisfaite de la part de celles et ceux "frustrés de ne pas trouver leur place" alors que "le duel annoncé n’apporte rien". "Je ne peux me résoudre à cette campagne polarisée, pleine de propositions à l’emporte pièce" résume le candidat. Même s’il n’a pas encore un programme précis, la tête de liste de "Lyon quelle énergie", a dévoilé quelques propositions phares, comme proposer 5 000 logements à destination de la jeunesse et des étudiants dans le but de garder le dynamisme de la ville. Autre mesure, cette fois destinée à impliquer les citoyens dans le débat public : tirer au sort 100 Lyonnais pour qu’ils puissent s’approprier un sujet et le présenter au conseil municipal.

Le candidat s'est avancé sur la thématique de la sécurité, ou plutôt des "sécurités" dit-il : "Le travail, l’alimentation la police de proximité et les caméras de surveillances" dont il ne souhaite d’ailleurs pas forcément augmenter le nombre mais mieux les situer. Il y a aussi la santé. Georges Képénékian propose un programme de prévention majeur pour permettre aux Lyonnais de rester en bonne santé. Ensuite, les mobilités. L'ancien maire réaffirme son souhait de garder les pistes cyclables, en expliquant tout de même vouloir "une ville pour tous, qui s’équilibre". Enfin sur le sujet des énergies, Georges Képénékian mise sur l'électricité qu'il souhaite développer par les panneaux solaires et les pompes à chaleur. A noter que Fréderic Duval, son porte-parole a annoncé qu'un livre-programme du candidat paraitra début janvier, suivi de ses vœux le 15 janvier où les listes et des propositions concrètes seront dévoilées.

"Répondre aux attentes réelles des Lyonnais"

Georges Képénékian l'assure, il est l'alternative à deux candidats clivants. Et ce même si il admet avoir été contacté par les deux camps en vue d'une potentielle alliance. "Tout ce que tu veux", répond le candidat quand un journaliste lui demande quel poste lui a-t-on proposé. Le candidat explique n'être plus un homme de parti, lui qui avait notamment rejoint le camp d'Emmanuel Macron. Lui souhaite plutôt "répondre aux attentes réelles des Lyonnais" afin de les reconnecter à la politique : "il faut se réinventer" martèle l'ancien maire. Une logique qui semble plaire.

En effet, Alexandre Chevalier, actuel adjoint de Grégory Doucet aux liens intergénérationnels,a annoncé rallier Georges Képénékian, lui qui était pourtant chef de file de Place Publique pour ces municipales. Un désaccord lié à la possibilité d'une alliance de l'actuel maire à LFI au second tour. "Georges a toujours été très clair sur une non-alliance avec LFI" explique Alexandre Chevalier. À noter que celui-ci vient d'être exclu de Place Publique qui de son côté explique ce changement de position en raisons de "positions non-obtenues à la mairie du 4ème arrondissement et à la Métropole". Justement qu'en est-il des arrondissements et de la Métropole ? Il y aura-t-il une liste "Lyon quelle énergie" ? Georges Képénekian rétière sa volonté de présenter des listes dans plusieurs arrondissements mais pas tous notamment en raison de la difficulté de recrutement. Quoi qu'il en soit, l'ancien maire de Lyon, n'a pas jeté l'éponge et semble bien convaincu à aller au bout, même sans l'appui de partis.