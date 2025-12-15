Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Accident mortel à Lyon : un appel à témoins lancé par la police

  • par Romain Balme

    • Un homme de 29 ans est décédé dans la nuit après avoir été percuté par une camionnette avenue Paul-Santy, dans le 8e arrondissement de Lyon. Le conducteur, positif aux stupéfiants, a été placé en garde à vue. La police lance un appel à témoins.

    Nous vous en parlions cet après-midi. Un homme drogué au volant d'une camionnette a mortellement percuté mortellement un homme de 29 ans qui circulait à trottinette cette nuit à Lyon. L'accident s'est déroulé avenue Paul Santy (8ème arrondissement) à 0 h 42 précisément. Il impliquait une camionnette noire, une Opel Astra grise ainsi qu'une trottinette.

    Dans le cadre de l'enquête qui doit déterminer les causes du drame, la police nationale lance un appel à témoins . Si vous avez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs, contactez le commissariat de Lyon 8ème au 04 78 78 40 40.

