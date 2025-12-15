Culture
© William Sundfor

Concert classique : Noël baroque et tarentelles à la chapelle de la Trinité 

  • par Guillaume Médioni

    • Noël un jour, Noël toujours… Bien que, selon les lieux et l’époque, la fête chrétienne revête des habits et des sonorités bien différentes. C’est aux noëls napolitains de l’ère baroque, empreints de paganisme et d’un sens tout particulier de la théâtralité que Le Concert de l’Hostel Dieu rend cet hiver hommage. 

    Un programme syncrétique composé de cantates, sonates et airs de Domenico et Alessandro Scarlatti, Cristoforo Caresana ou Domenico Ziani, de noëls populaires mais également – puisque l’adoration de Jésus n’exclut pas cette envie irrépressible de faire la fête – de tarentelles endiablées.

    Noël napolitain - Le Concert de l’Hostel Dieu – Mercredi 17 décembre à 20 h à la chapelle de la Trinité – https://trinitelyon.com/

    à lire également
    Sélection littéraire : Pierre Péju, l’échappée belle

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    "Je suis passé de dictateur à opportuniste" : Bruno Bernard se paye les soutiens d'Aulas à la Métropole 13:13
    Concert classique : Noël baroque et tarentelles à la chapelle de la Trinité  12:35
    Hotel de la Métropole
    Métropole de Lyon : cinq élus refusent de rejoindre Grand Cœur Lyonnais 11:50
    David Kimelfeld © Antoine Merlet
    Lyon : pour son dernier conseil, Kimelfeld allume Aulas et ses soutiens 11:16
    Aulas et Sarselli demandent un contrôle de légalité du budget 2026 de la Métropole de Lyon 10:31
    d'heure en heure
    Près de Lyon : Le club de foot de Chandieu Heyrieux victime de plusieurs agressions ce week-end 09:44
    voiture police faits-divers
    Vols à la roulotte aux Brotteaux : un suspect interpellé et condamné 08:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:20
    JO 2030 : semaine décisive pour les Alpes françaises avec l'examen de la loi olympique 07:49
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi entre brouillard et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:12
    Les bailleurs sociaux investissent jusqu'à 1 milliard d'euros par an à Lyon mais ont épuisé leurs réserves. Céline Reynaud (ABC HLM) fait le point.
    Logement social : "Nous avons puisé dans nos réserves pour continuer à investir" 07:00
    Vélo en Ville- @Hugo LAUBEPIN
    À Lyon, un jeune cycliste renversé en urgence absolue 14/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut