Noël un jour, Noël toujours… Bien que, selon les lieux et l’époque, la fête chrétienne revête des habits et des sonorités bien différentes. C’est aux noëls napolitains de l’ère baroque, empreints de paganisme et d’un sens tout particulier de la théâtralité que Le Concert de l’Hostel Dieu rend cet hiver hommage.

Un programme syncrétique composé de cantates, sonates et airs de Domenico et Alessandro Scarlatti, Cristoforo Caresana ou Domenico Ziani, de noëls populaires mais également – puisque l’adoration de Jésus n’exclut pas cette envie irrépressible de faire la fête – de tarentelles endiablées.

Noël napolitain - Le Concert de l’Hostel Dieu – Mercredi 17 décembre à 20 h à la chapelle de la Trinité – https://trinitelyon.com/