Quatre Lyonnais au départ du Tor des Géants

Réputé comme l'ultra-trail le plus dur au monde, le Tor des Géants (330 km - 24 000 D+) part dimanche matin de Courmayeur (Italie).

1 223 coureurs de 78 pays prennent le départ, dimanche matin, du Tor des Géants. Un ultra-trail majuscule, une course folle de 330 kilomètres et 24 000 mètres de dénivelé dans le Val d'Aoste, en Italie, que les participants doivent boucler en 150 heures.

Un défi monumental que quatre Lyonnais ont fait le pari de relever. Benjamin Steen, journaliste indépendant et auteur de plusieurs livres - dont un sur l'UTMB et la SaintéLyon - qui a couru l'UTMB 2024 en 33h31, Ghislain Tollet finishier de l'Ultra Trail Cote d'Azur Mercantour (120 km - 7 310 D+) en 23h48 ; l'auteur de ces lignes fait aussi partie de l'aventure TOR. Le 4e Lyonnais n'est autre que Louis Calais (Team Kalias Fuga), de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à l'aise sur ces formats XXL puisqu'ayant remporté la Swiss Peaks 2023 (360 km - 26 000 D+ / 81h36) et classé 6e du Tor des Géants en 2024 pour sa première participation (79h24).

@Roberto-Roux_Zzam-Agency_

"Je n’ai jamais vu une course de cette ampleur qui ait réduit les hommes et les femmes en épaves frissonnantes, où l’âge n’a pas d’importance… Aller vite conduira simplement à l’abandon ; la régularité est la clé."

Le Tor des Géants est "le sentier d'endurance le plus difficile au monde" selon l'organisation. "La course est dans une catégorie à part, tellement hors norme que cela défie toute explication simple" explique Doug Mayer, fondateur à Chamonix de Run in the Alps, et qui l'a courue trois fois. "Une véritable bête" d'après l'entraîneur de CTS Ultrarunning, "la course pédestre la plus difficile au monde" dixit Trail Runner Mag . "Réputé comme l'ultra-trail le plus dur au monde" écrit L'Equipe. The Guardian, quant à lui, dépeint une scène à la fois intense et humaine : "je n’ai jamais vu une course de cette ampleur qui ait réduit les hommes et les femmes en épaves frissonnantes, où l’âge n’a pas d’importance… Aller vite conduira simplement à l’abandon ; la régularité est la clé.". "Une course d'une telle technicité et d'un degré d'engagement..." a expliqué François d'Haene, vainqueur de l'édition 2024. "Folle" ajoute le quadruple vainqueur (2014, 2018, 2021, 2023) Franco Collé. Côté paysages, un accompagnateur spécialisé dans l'encadrement de groupes de course en montagne, parle de "l'impression de parcourir les pages d'un magazine National Geographic".

Nations inscrites

italia it 371

francia fr 233

cina cn 60

stati uniti d'americaus 60

giappone jp 59

regno unito gb 56

spagna es 47

svizzera ch 35

germania de 29

belgio be 28

canada ca 22

hong kong hk 15

portogallo pt 15

paesi bassi nl 13

polonia pl 13

finlandia fi 12

eire ie 10

australia au 10

grecia gr 9

argentina ar 9

brasile br 8

tailandia th 8

austria at 7

danimarca dk 7

romania ro 7

corea del sud kr 5

norvegia no 5

repubblica ceca cz 5

svezia se 5

indonesia id 3

vietnam vn 3

singapore sg 3

serbia rs 3

macedonia mk 3

sud africa za 3

slovenia si 3

emirati arabi uniti ae 3

bulgaria bg 2

ungheria hu 2

malesia my 2

reunion re 2

lussemburgo lu 2

islanda is 2

guatemala gt 2

messico mx 2

croazia hr 2

perù pe 2

federazione russa ru 2

nuova zelanda nz 2

nepal np 2

slovacchia sk 2

india in 1

guyana francese gf 1

costa rica cr 1

colombia co 1

maurizius mu 1

iran ir 1

israele il 1

estonia ee 1

bielorussia by 1

ecuador ec 1

arabia saudita sa 1

uruguay uy 1

turchia tr 1

bosnia erzegovina ba 1

lettonia lv 1

lituania lt 1

san marino sm 1

venezuela ve 1

andorra ad 1

giordania jo 1

marocco ma 1

israele il 1

slovacchia sk 1

argentina ar 1

corea del sud kr 1

polonia pl 1

hong kong hk 1

belgio be 1

@Roberto-Roux_Zzam-Agency_



