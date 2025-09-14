Actualité
Tor des Géants ultra trail
@Alessandro-Zambianchi_Zzam-Agency

Quatre Lyonnais au départ du Tor des Géants

  • par Guillaume Lamy

    • Réputé comme l'ultra-trail le plus dur au monde, le Tor des Géants (330 km - 24 000 D+) part dimanche matin de Courmayeur (Italie).

    1 223 coureurs de 78 pays prennent le départ, dimanche matin, du Tor des Géants. Un ultra-trail majuscule, une course folle de 330 kilomètres et 24 000 mètres de dénivelé dans le Val d'Aoste, en Italie, que les participants doivent boucler en 150 heures.

    Un défi monumental que quatre Lyonnais ont fait le pari de relever. Benjamin Steen, journaliste indépendant et auteur de plusieurs livres - dont un sur l'UTMB et la SaintéLyon - qui a couru l'UTMB 2024 en 33h31, Ghislain Tollet finishier de l'Ultra Trail Cote d'Azur Mercantour (120 km - 7 310 D+) en 23h48 ; l'auteur de ces lignes fait aussi partie de l'aventure TOR. Le 4e Lyonnais n'est autre que Louis Calais (Team Kalias Fuga), de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à l'aise sur ces formats XXL puisqu'ayant remporté la Swiss Peaks 2023 (360 km - 26 000 D+ / 81h36) et classé 6e du Tor des Géants en 2024 pour sa première participation (79h24).

    Tor des Géants ultra trail
    @Roberto-Roux_Zzam-Agency_

    "Je n’ai jamais vu une course de cette ampleur qui ait réduit les hommes et les femmes en épaves frissonnantes, où l’âge n’a pas d’importance… Aller vite conduira simplement à l’abandon ; la régularité est la clé."

    Le Tor des Géants est "le sentier d'endurance le plus difficile au monde" selon l'organisation. "La course est dans une catégorie à part, tellement hors norme que cela défie toute explication simple" explique Doug Mayer, fondateur à Chamonix de Run in the Alps, et qui l'a courue trois fois. "Une véritable bête" d'après l'entraîneur de CTS Ultrarunning, "la course pédestre la plus difficile au monde" dixit Trail Runner Mag . "Réputé comme l'ultra-trail le plus dur au monde" écrit L'Equipe. The Guardian, quant à lui, dépeint une scène à la fois intense et humaine : "je n’ai jamais vu une course de cette ampleur qui ait réduit les hommes et les femmes en épaves frissonnantes, où l’âge n’a pas d’importance… Aller vite conduira simplement à l’abandon ; la régularité est la clé.". "Une course d'une telle technicité et d'un degré d'engagement..." a expliqué François d'Haene, vainqueur de l'édition 2024. "Folle" ajoute le quadruple vainqueur (2014, 2018, 2021, 2023) Franco Collé. Côté paysages, un accompagnateur spécialisé dans l'encadrement de groupes de course en montagne, parle de "l'impression de parcourir les pages d'un magazine National Geographic".

    Nations inscrites
    italia it 371
    francia fr 233
    cina cn 60
    stati uniti d'americaus 60
    giappone jp 59
    regno unito gb 56
    spagna es 47
    svizzera ch 35
    germania de 29
    belgio be 28
    canada ca 22
    hong kong hk 15
    portogallo pt 15
    paesi bassi nl 13
    polonia pl 13
    finlandia fi 12
    eire ie 10
    australia au 10
    grecia gr 9
    argentina ar 9
    brasile br 8
    tailandia th 8
    austria at 7
    danimarca dk 7
    romania ro 7
    corea del sud kr 5
    norvegia no 5
    repubblica ceca cz 5
    svezia se 5
    indonesia id 3
    vietnam vn 3
    singapore sg 3
    serbia rs 3
    macedonia mk 3
    sud africa za 3
    slovenia si 3
    emirati arabi uniti ae 3
    bulgaria bg 2
    ungheria hu 2
    malesia my 2
    reunion re 2
    lussemburgo lu 2
    islanda is 2
    guatemala gt 2
    messico mx 2
    croazia hr 2
    perù pe 2
    federazione russa ru 2
    nuova zelanda nz 2
    nepal np 2
    slovacchia sk 2
    india in 1
    guyana francese gf 1
    costa rica cr 1
    colombia co 1
    maurizius mu 1
    iran ir 1
    israele il 1
    estonia ee 1
    bielorussia by 1
    ecuador ec 1
    arabia saudita sa 1
    uruguay uy 1
    turchia tr 1
    bosnia erzegovina ba 1
    lettonia lv 1
    lituania lt 1
    san marino sm 1
    venezuela ve 1
    andorra ad 1
    giordania jo 1
    marocco ma 1
    israele il 1
    slovacchia sk 1
    argentina ar 1
    corea del sud kr 1
    polonia pl 1
    hong kong hk 1
    belgio be 1

    Suivre le Tor des Géants en direct : live.torxtrail.com

    Lire aussi :
    - "Le Tor des Géants est un voyage intérieur" : Alessandra Nicoletti, fondatrice et directrice de course du Tor des Géants
    - "Pour moi, le Tor des Géants, c'est comme obtenir son doctorat en trail" : Doug Mayer, auteur du récit-fiction BD psychédélique Le Dernier des Géants.

    Tor des Géants ultra trail
    @Roberto-Roux_Zzam-Agency_


    à lire également
    Tor des Géants ultra trail
    "Le Tor des Géants est un voyage intérieur"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tor des Géants ultra trail
    Quatre Lyonnais au départ du Tor des Géants 10:30
    Tor des Géants ultra trail
    "Le Tor des Géants est un voyage intérieur" 10:00
    "Pour moi, le Tor des Géants, c'est comme obtenir son doctorat en trail" 09:30
    Tor des Géants ultra trail
    Le Tor des Géants, l'ultra-trail majuscule 09:00
    Rentrée culturelle : éclectisme et têtes d’affiche au Radiant-Bellevue 13/09/25
    d'heure en heure
    Rentrée culturelle : place aux créatrices rebelles au théâtre du Point-du-Jour  13/09/25
    Damien Gouy, directeur du Théâtre des Marronniers
    "Faire plus avec moins, cela signifie aussi inventer" assure Damien Gouy 13/09/25
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage aux cotés des anciennes gloires de l'OL 12/09/25
    Loire : fin des restrictions d’eau, le département reste en vigilance 12/09/25
    "On respire" : les travaux sont terminés à la Cité Tony Garnier de Lyon 12/09/25
    Météo lyon
    Météo : à quel temps s'attendre ce week-end à Lyon ? 12/09/25
    Dessin IA enfant école
    Villeurbanne : des séniors réinventent leurs récits de vie grâce à l'Intelligence artificielle 12/09/25
    Pas de mortalité en excès recensée dans le Rhône pendant la canicule d'août 12/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut