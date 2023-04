Un forum de la finance éthique à Lyon, la NEF sera présente

La Ville de Lyon organise la deuxième édition du forum de la finance éthique jeudi 27 avril. La NEF sera présente à l'Hôtel de Ville.

Jeudi 27 avril à 18 h, la Ville de Lyon co-organise, avec l'association Gonansol, la deuxième édition de son forum de la finance éthique à l'Hôtel de Ville. L'objectif est de "faire prendre conscience aux habitants de la ville qu'ils peuvent décider de placer leur épargne dans des institutions qui ont du sens et n'abiment pas la planète", résume Audrey Hénocque auprès de Lyon Capitale.

Envoyer un message aux acteurs de la finance

Pour convaincre, la première adjointe au maire de Lyon en charge notamment des finances peut s'appuyer sur une étude IFOP de septembre 2022 qui révèle que six Français sur dix accordent de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. "Longtemps les finances des collectivités locales étaient vues comme de l'intendance, un peu comme l'achat, alors que maintenant on commence à se rendre compte qu'il y a vraiment un impact sur l'argent que l'on mobilise", note Audrey Hénocque.

"Je ne sais pas sur quoi [le président de la Miviludes] s'appuie concrètement pour dire qu'il y a des risques de financements de dérives sectaires par la NEF." Audrey Hénocque, adjointe au maire de Lyon en charge des finances

Le forum s'inscrit ainsi dans la continuité de l'adoption, en novembre 2022, d'un dispositif permettant de sélectionner les établissements bancaires sur la base de critères de "responsabilité sociale et environnementale", avant de souscrire des emprunts auprès d'eux. La Ville a également mis en place un questionnaire sur la RSE des banques, "afin d'encourager les établissements bancaires à prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et climatiques dans leurs actions". "On va plus loin que le label RSE, il y a toute une série de questions sur la fraude fiscale, le blanchiment d'argent, l'optimisation fiscale à outrance", détaille Audrey Hénocque. La municipalité s'appuie également sur les rapports de différentes ONG dont Oxfam pour choisir les établissements bancaires correspondant le mieux à ses critères.

Une vingtaine de structures présente

C'est dans le cadre de ces emprunts "éthiques" que la municipalité écologiste a souscrit un prêt de 3 millions d'euros auprès de la Nouvelle économie fraternelle, la NEF. Entourée d'une vingtaine de structures, banques et associations, la coopérative bancaire sera présente à l'Hôtel de Ville. Si elle est effectivement la banque la moins émettrice de CO2 en 2021 (selon un rapport d'Oxfam), elle est toutefois mise en cause pour ses liens étroits avec l'anthroposophie, une pensée ésotérique classée par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) dans les "multinationales des dérives sectaires" (Rapport 2021).

Ainsi, plusieurs membres du conseil de surveillance de cette banque sont aussi très actifs dans les milieux anthroposophiques. Des liens que Lyon Capitale a documenté dans un précédent article. Toutefois, pour Audrey Hénocque "les gens croient à ce qu'ils veulent, du moment que cela n'influence pas les choix de la banque. Et d'ajouter : J'ai écrit au président de la Miviludes depuis octobre déjà, et je n'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas sur quoi il s'appuie concrètement pour dire qu'il y a des risques de financements de dérives sectaires par la NEF."

Toujours est-il que la banque "éthique" sera bien présente à l'Hôtel de Ville, entourée d'autres acteurs plus ou moins liés à la finance verte dont Enercoop, Energie partagée, Habitat et Humanisme ou encore Railcoop. La mairie ouvrira ses portes à 18 h, une animation théâtrale proposée par le collectif "Méta-morphose" est prévue entre 18 h et 18 h 30.

