SécuritéRoutière | 🛣️🚗Selon #BisonFuté, ce week-end de chassé-croisé entre les zones A et C s'annonce chargé sur nos routes, notamment demain samedi, où notre #région est classée 🟠 pour les #retours

❗️À éviter : l'axe➡️A7 entre Orange et Lyon, de 14h à 19h pic.twitter.com/il7HJ5sZXU