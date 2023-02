Dérives sectaires et pseudos-sciences, la Ville de Lyon promeut un salon "du n'importe quoi"

Ecoles hors-contrat à "l'atmosphère religieuse permanente", agriculture dans laquelle les organes d'animaux servent de fertilisant, le salon Primevère à Eurexpo, promu par la Ville de Lyon, fait une large place à l'anthroposophie, une pensée ésotérique épinglée pour ses dérives sectaires.

C'est le plus grand "salon-rencontres de l'écologie et des alternatives" de l'agglomération lyonnaise. Les 17, 18 et 19 février, Eurexpo accueille la 37e édition du salon Primevère. Animations, exposants, rencontres et conférences rythmeront ces trois jours, au cours desquels des intervenants de choix sont présents : les journaux Fakir et Mediapart, la Ligue de protection des oiseaux ou encore Sea Shepherd.

"Perçu comme un simple courant de pensée alternatif, le groupe apparaît sous des visages différents auprès d’un public qui n’en perçoit pas les ramifications ésotériques." Rapport 2021 de la Miviludes

La Métropole de Lyon dispose quant à elle d'un stand sur le salon tout comme la Ville de Lyon - finançant donc le salon - qui lui accorde d'ailleurs son label "Lyon, ville équitable et durable". D'autres intervenants et exposants sont discutables, certains, problématiques et sujets à des dérives sectaires, signalées comme telles par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

Ecole Steiner-Waldorf

Les pseudos-sciences sont largement représentées. Deux associations anti-ondes sont présentes, elles proposent notamment de créer des lieux protégés de ces dernières. Des mouvements pour lesquels la Miviludes a reçu de nombreux signalements pour l'isolement auxquels ils peuvent mener. Entre autres, la sylvothérapie, consistant à se reconnecter aux arbres pour se soigner, les Fleurs de bach, à l'effet placebo certain, mais dont les bienfaits n'ont jamais été prouvés scientifiquement, sont également promus sur le salon, et également surveillés par la Miviludes.

Si ces pseudos-sciences, présentent des risques, un mouvement largement représenté au sein de ce salon est quant à lui surveillé de près pour de nombreux cas de dérives sectaires. L'école Steiner-Waldorf de Saint-Genis-Laval près de Lyon disposera d'un stand dédié. Le programme à destination des enfants propose quant à lui une table-ronde intitulée, "Oser penser l'école de demain" au cours de laquelle les visiteurs pourront écouter Marie-Anne Steiner, "professeure de classe à l’école Steiner de Sorgues". Ces écoles alternatives sont issues d'un mouvement de pensée ésotérique baptisée l'anthroposophie.

L'anthroposophie, c'est quoi ?

L'anthroposophie est un mouvement de pensée ésotérique et complotiste, s'appuyant sur les théories de l'Autrichien Rudolph Steiner. Ces "théories", principalement issues de ses intuitions concernent des domaines aussi variés que l'économie, l'agriculture (biodynamie), l'éducation (écoles Steiner) ou la très problématique médecine anthroposophique. Rudolph Steiner considérait par exemple que le Gui pouvait soigner le cancer. Un précepte qu'a suivi un médecin en 2010, en réalisant 28 injections d'extrais de Gui pour soigner une femme atteinte d'un cancer du sein. La patiente est décédée trois ans plus tard.

Plus généralement, l'anthroposophie veut faire de l'homme un être de spiritualité, dans le cadre d'un combat entre les forces du mal et celles du bien, pour éviter l'avènement d'un antéchrist nommé Sorat.

En 2017, la Miviludes estimait à plusieurs milliers, le nombre d'adeptes de l'anthroposophie en France, en 2021, elle la classait dans "les multinationales des dérives sectaires".

Un mouvement auquel la Miviludes consacre plusieurs pages dans son rapport 2021, ayant reçu une trentaine de signalements à son sujet. Elle classe cette idéologie dans les "multinationales des dérives sectaires", évoquant notamment "les pratiques et la pédagogie controversées" de ces écoles.

"Les éducateurs laisseraient par exemple se dérouler les violences entre enfants [...], une intervention inappropriée ferait reculer l'enfant dans son 'karma'." Rapport 2021 de la Miviludes

Grégoire Perra, lanceur d'alerte et ancien élève puis professeur au sein de ces écoles y dénonçait "les effets pervers d'une sorte d'atmosphère religieuse permanente". Dans son rapport de 2021, la Miviludes énumère de nombreuses dérives : "Les éducateurs laisseraient par exemple se dérouler les violences entre enfants [...], une intervention inappropriée ferait reculer l'enfant dans son 'karma'."

La Nef, "banque éthique" liée à l'anthroposophie

Auprès de Lyon Capitale, Grégoire Perra insiste : "Dans ce genre de salons du n'importe quoi, l'anthroposophie va à la rencontre d'institutions et de mouvements s'intéressant aux alternatives, à l'écologie, ils en profitent pour tisser de liens", comparant Primevère au salon Marjolaine à Paris, connu pour être l'un des rendez-vous annuels des anthroposophes.

L'ancien professeur d'école Steiner y voit "des conjonctions volontairement opérées par des gens qui savent ce qu'ils font". La Nouvelle économie fraternelle (Nef), une "banque éthique", dont les liens avec l'anthroposophie ont été documentés dans un précédent article - niés par la Nef - , dispose de son côté d'un stand sur le salon, dont elle fait la promotion. Pourvoyeuse de fonds des écoles Steiner, fondée et dirigée - en partie - par des anthroposophes, elle est nommée dans le dernier rapport de la Miviludes pour l'influence que l'anthroposophie exerce sur elle.

La fédération Terre de liens, biodynamie et anthroposophie

Parmi les exposants se trouve également la fédération Terre de liens, membre du conseil de surveillance de la Nef. Une fédération dont René Becker, l'un des quatre membres du comité de la société anthroposophique de France, racontait la création et faisait l'éloge en 2013 dans une revue de la Société anthroposophique universelle, comme le révélait Grégoire Perra. En 2016, lors d'une conférence organisée par l'Association pour l'agriculture biodynamique à Milan, René Becker était invité à présenter la fédération Terre de liens.

"L'association Primevère se positionne très clairement contre les mouvements sectaires" Service communication du salon Primevère

Kalou, de son pseudo, est un "citoyen" Suisse. Il enquête en ligne sur le conspirationnisme et l'anthroposophie depuis six ans. Pour lui, "Terre de lien est un siamois de l'anthroposophie". Cette fédération qui se donne la vertueuse mission de préserver des terres agricoles et d'y favoriser l'implantation de paysans bio promeut également la biodynamie, un système agricole ésotérique très controversé, issu de l'anthroposophie. Le label Demeter, nom choisi en 1927 par Günther Wachsmuth alors directeur général de la Société anthroposophique, certifie les produits biodynamiques.

Un public sensible aux pratiques alternatives...

Le cahier des charges du label, parsemé de citations de Rudolph Steiner, exige la pulvérisation à dose homéopathique, sur les terres du paysan, de "préparations biodynamiques". Ainsi, pour réaliser l'une de ces préparations, il est nécessaire de mélanger un crâne d'animal domestique à de l'écorce de chêne. Une autre recette consiste à mélanger de la camomille avec un intestin bovin.

Ce qu'on vous dit sur la biodynamie : une méthode agricole biologique et saine.

Ce qu'est la biodynamie : une méthode d'agriculture et de viticulture ésotérique controversée dans le milieu scientifique et liée à l'anthroposophie.

Ancienne adepte des pratiques alternatives, Jeanne Soradt a "baigné" dedans pendant deux ans. Auprès de Lyon Capitale, elle racontait notamment qu'une ferme biodynamique dans son ancienne ville était "réputée dans le milieu des anthroposophes et différentes institutions anthroposophiques y organisaient régulièrement des activités et des stages", illustrant la porosité entre cette technique agricole ésotérique et l'anthroposophie.

Au salon Primevère ce week-end, l'association d'agriculture biodynamique Auvergne-Rhône-Alpes disposera d'un stand, tout comme deux producteurs de produits biodynamiques labellisés par Demeter, label par ailleurs mis en avant sur le site du salon.

… terreau fertile pour l'anthroposophie

Si toutes ces pratiques ne sont pas en elles-mêmes condamnables, elles s'inscrivent dans une stratégie de diversification de l'anthroposophie. En 2016, la Miviludes écrivait dans son rapport annuel : "On observe que les orientations spiritualistes et philosophiques de R. Steiner sont très répandues dans le domaine des propositions alternatives d'enseignement et plus encore dans celui de la production biologique." En 2021, elle rappelait : "Perçu comme un simple courant de pensée 'alternatif', le groupe apparaît ainsi sous des visages différents auprès d’un public qui n’en perçoit pas nécessairement les ramifications ésotériques."

Pour un public sensible aux questions environnementales, à la recherche d'alternatives et d'un nouveau modèle de société , le salon Primevère peut constituer une porte d'entrée vers une "anthroposophie dissimulée", insiste Grégoire Perra. "On remarque une porosité incroyable entre l'anthroposophie et les milieux écolos et c'est bien là le danger, appuie Kalou. A côté, il y a des intervenants chouettes et pertinents, ça ne rend pas service à l'écologie."

Sollicité pour un entretien, le comité de sélection du salon n'a pas souhaité s'exprimer et nous a renvoyé vers les exposants eux-mêmes. Toutefois, le service communication de Primevère assure à Lyon Capitale : "Nous n’avons aucunement pour objet de mettre en avant des mouvements sectaires. [...] L'association Primevère se positionne très clairement contre les mouvements sectaires, xénophobes ou militaristes."

Contactée, la Ville de Lyon n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

