Le village rugby finalement prévu du 28 au 29 avril à Lyon

Un mois après son annulation, le village rugby s'installera finalement le week-end du 28 au 29 avril sur la place Bellecour à Lyon.

Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby 2023 organisée en France cet automne, la Métropole et la Ville de Lyon organisent du 28 au 29 avril un grand village rugby de 3000 m2 sur la place Bellecour. À l'origine, le village devait se tenir les 24 et 25 mars sur la place Bellecour, mais en raison des manifestations contre la réforme des retraites prévues ce même week-end, les collectivités étaient contraintes de reporter l'événement à une date ultérieure.

Cet automne, Lyon va vibrer au rythme de la Coupe du monde de Rugby, puisque plusieurs villages proposeront des animations. À noter qu'en plus d’accueillir le camp de base de l’équipe mythique des All Blacks (Nouvelle-Zélande) à Gerland, l’agglomération lyonnaise recevra cinq rencontres au Groupama Stadium de l’Olympique lyonnais, à Décines.

Un terrain de rugby gonflable et des animations

Durant ces deux jours, les Lyonnais pourront déambuler entre les stands d'artisanat, de culture, de produits locaux à déguster, et de sport évidemment. Comme dans un stade de rugby, les petits et grands pourront pratiquer le sport de l'ovalie sur un grand terrain de rugby gonflable, activité idéale pour se préparer à la Coupe du monde de rugby. Aussi, un public scolaire, universitaire et handi sera invité au village le vendredi.

"Cet AURA Rugby Tour est un avant-goût de choix de l'ensemble des animations à venir pendant la Coupe du monde du rugby. Nous avons souhaité des animations festives, familiales et bien sûr sportives en accès libre pendant tout le weekend du 28 et 29 avril pour inscrire d'ores et déjà l'esprit de l'accueil de cet événement dans la Métropole. Le tournoi des quartiers est d'ailleurs lui aussi déjà lancé ; pas de doute, l’année 2023 est une année rugby !" se réjouit Florestan Groult, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du sport.

#SavetheDate 🏉 Envie de vous initier au #rugby ? Les 28 et 29 avril, place Bellecour, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby installe un village dédié à l'ovalie et propose des animations sportives, mais pas que ! #RWC2023 👉 https://t.co/t4DtLisvk0 pic.twitter.com/AOY15q0X1E — Métropole de Lyon (@grandlyon) April 19, 2023

