La Coupe du monde de rugby 2023 débute ce vendredi 8 septembre avec le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande. Le match sera diffusé sur écran géant au stade de Gerland.

"Crouch, bind, set" ! Comprenez "Flexion, lier, jeu". À partir de ce soir, ces trois mots vont résonner durant un mois et demi dans les plus grands stades de l’Hexagone à l’occasion de la Coupe du monde de rugby, 8 septembre au 28 octobre. Trois mots capables de faire retenir leur souffle à des milliers de supporters avant l’impact entre les packs de deux équipes entrant en mêlée.

Les hostilités s’ouvriront sur les coups de 21h15 ce vendredi au stade de France de Saint-Denis, avec le premier choc de la compétition entre la France et la Nouvelle-Zélande, deux des favoris. Un match à la saveur toute particulière pour Lyon, qui arbore depuis une semaine le noir des All Blacks, les Néo-Zélandais ayant monté leur camp de base, à l‘abris des regards indiscrets, dans les installations du Lou Rugby à Gerland.

🇫🇷 𝙇𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙢𝙪𝙩 𝙎𝙩𝙖𝙙𝙞𝙪𝙢 𝙨𝙚 𝙢𝙚𝙩 𝙖𝙪𝙭 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 ! Venez vivre les matchs de l'Equipe de France et l'ensemble des matchs de phase finale sur la Place des 22.



ℹ https://t.co/2G24z2TQYW pic.twitter.com/e7sSjP1UFG — LOU Rugby (@LeLOURugby) September 1, 2023

Ce soir, le stade de Gerland rouvrira toutefois ses portes aux amateurs de l’ovalie, pour une diffusion en direct et sur écran géant du match d’ouverture de cette Coupe du monde. Le stade ouvrira ses portes deux heures avant la rencontre, moyennant une contribution de 5 euros, qui comprend une boisson.

Tous les matchs des bleus diffusés

Des joueurs du Lou Rugby devraient également être présents pour assister à la rencontre aux côtés des spectateurs. L’occasion de supporter leur coéquipier Romain Taofifenua, inscrit sur la liste du XV de France pour la rencontre de ce soir. L’autre lyonnais retenu par les Bleus pour la compétition, Baptiste Couilloud, ne figure pas sur la feuille de match.

À noter que les trois autres matchs de poule de la France seront diffusés au stade de Gerland, les 14 et 21 septembre face à l’Uruguay et la Namibie et le 6 octobre face à l’Italie. Un match qui sera d’ailleurs disputé à quelques kilomètres de Gerland, au Groupama Stadium de Décines. Suivront ensuite les diffusion des phases finales de la compétition.

