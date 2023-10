Rugby : à Lyon, le XV de France se qualifie pour les quarts de finale

Victoire des Bleus à Lyon hier face à l'Italie, 60 à 7. Même en l'absence d'Antoine Dupont, le XV de France a transformé l'essai et file tout droit vers les quarts de finale. Ils affronteront l’Afrique du Sud, l’Ecosse ou l’Irlande.

Direction les quarts de finale ! Le XV de France s'est qualifié hier à Lyon pour la suite de la Coupe du monde de rugby. Même en l'absence de son capitaine Antoine Dupont, il l'emporte par un score de 60 à 7 face à l'Italie. Les joueurs de Fabien Galthié terminent premiers du groupe A après quatre matchs et autant de victoires.

Ouverture du score à la 2e minute

Dans un Groupama Stadium plein à craquer, les Français ont inscrit huit essais, dont un de Penaud dès la 2e minute. « On prenait ce match vraiment au sérieux, c’était un huitième de finale et ça change tout pour l’approche du match, a indiqué Matthieu Jalibert au micro de TF1. On a tenu pendant 80 minutes avec une haute intensité et c’est bon pour la semaine prochaine. L’équipe est tournée vers les phases finales. »

Un public incandescent pour une splendide Marseillaise, à Lyon #RWC2023 | #FRAvITA pic.twitter.com/rji18bqc2t — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) October 6, 2023

Prochain rendez-vous le 15 octobre

Pour l'occasion, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait fait le déplacement au stade de Décines, après une visite du Village rugby installé place Bellecour.

Cap sur l’OL Stadium 🏟 pour le match décisif du #XVdeFrance face à l'Italie !



9ème et dernière étape de ma tournée des stades à l'occasion de cette phase de poules de la #RWC2023 🏉



Comme dans chacune des villes hôtes, je tiens à saluer ici la pleine coordination entre les… pic.twitter.com/T0OR4Gcetb — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) October 6, 2023

Prochain match pour les Bleus le 15 octobre à Paris face à l’Afrique du Sud, l’Ecosse ou l’Irlande.