Éboulement sur l’A43, l’autoroute devrait rouvrir ce week-end 

Près de 10 000 m3 de roche sont tombés dimanche 27 août au niveau de Ferney, en Maurienne, interrompant le trafic ferroviaire, routier et autoroutier entre la France et l’Italie. (Photo de Charlene PERSONNAZ / AFP)

Fermée depuis près de deux semaines après l’éboulement de 10 000 m3 de roche dans la vallée de la Maurienne, l’autoroute A43 devrait rouvrir ce week-end.

Ce week-end devrait marquer la fin de la galère sur l’autoroute A43. Fermée depuis le 27 août à la suite de l’éboulement de 10 000 m3 de roche depuis falaise de la Praz, au Freney, l’axe permettant de rejoindre l’Italie devrait "sans doute" rouvrir dès samedi, a annoncé le ministre de Transports Clément Beaune, lors d’une visite dans la vallée de la Maurienne.

Le trafic ferroviaire, lui, devrait rester interrompu pendant "au moins deux mois" encore. Un délai qui s’explique par le besoin de "d'abord tout dégager pour accéder au tunnel ferroviaire et ensuite aller voir les dommages et intervenir". À l’instar de l’infrastructure ferroviaire, la RD1006 reste elle aussi impraticable et elle devrait sans doute le rester encore plusieurs mois.