Nouvelle-Zélande - Italie : comment se rendre au Groupama Stadium depuis Lyon ?

Voici un petit guide pour vous rendre au Groupama Stadium ce vendredi 29 septembre pour assister à la rencontre de la Coupe du monde de Rugby entre la Nouvelle-Zélande et l’Italie.

Lyon accueille ce vendredi soir son troisième match de la Coupe du monde de rugby, avec un choc entre la Nouvelle-Zélande et l’Italie qui se jouera à guichet fermé. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures et les portes du stade ouvriront à partir de 19 heures. Pour tous ceux qui disposent de places, voici comment se rendre facilement au Groupama Stadium situé à Décines.

Un ticket à 5 euros pour prendre la navette

Pour vous rendre sur place, dès 18 heures, des bus navettes partiront des arrêts Meyzieu-Les Panettes, Eurexpo et La Soie, ainsi qu'un tramway depuis la gare Part-Dieu, La Soie et Meyzieu-Les Panettes. Le ticket coûte 5 euros pour un aller-retour. Le trajet se fait en moins de 20 minutes, toutes les 7 à 9 min.

#RWC2023 🏉

You are leaving the OL Stadium and you want to reach the city center of Lyon ?

🔀 ≠ possibilities :

🚍 Shuttle Bus Vaulx-en-Velin La Soie + Metro Line A

🚊 Shuttle Tram Vaulx-en-Velin La Soie + Metro Line A

🚊 Shuttle Tram Part Dieu Villette + Metro B + Metro Line A pic.twitter.com/EanENRlK7f — TCL (@TCL_SYTRAL) September 27, 2023

Pour celles et ceux qui décideraient de se rendre au stade de Lyon en voiture, le parking est accessible au prix de 25 euros par véhicule (5 euros pour les deux-roues) et ouvrira à 17 heures. Un stationnement sur les parkings Meyzieu les Panettes et Eurexpo est également possible dès 17h30 et permet de prendre la navette pour rejoindre le stade. Les réservations sont obligatoires et se font sur le site officiel de la Coupe du monde. En fin de matinée, il restait d’ailleurs encore des places. Pour les personnes venant à vélo, une station de Vélo'v et un parking seront à votre disposition aux abords du stade.

Métros et tramways renforcés

La veille et les jours de match, l’offre du réseau métro est prolongée jusqu’à 2h du matin pour les matchs se jouant à 21h. Les tramways T3 (pour rejoindre Décines Grand Large) et T5 (pour rejoindre Eurexpo) sont également renforcés et vous permettront de prendre les navettes en direction du stade.

Une carte complète est disponible sur le site des TCL.