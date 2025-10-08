Actualité
Trail des coursières

Trail des Coursières : les inscriptions sont lancées

  • par Romain Balme

    • Comme chaque année, deux éditions - classique et hivernale - du trail des Coursières, dans les monts du Lyonnais sont proposées.

    Le départ se rapproche pour les amateurs de course à pied. Le trail des Coursières, au départ de Saint-Martin-en-Haut (Rhône) lance les inscriptions pour ses deux courses annuelles. Le programme débute dès l'aube de l'année 2026, le 26 janvier, avec la version hivernale. Au menu, deux épreuves, à commencer par le 33 km, composé de 1 300 mètres de dénivelé positif. Point d'orgue du parcours, la montée finale dite du Signal, l'un des points culminants des Monts du Lyonnais. En outre, l'Association trail organisation santé (ATOS), qui chapeaute l'évènement, propose une deuxième épreuve de 16 km (500 m D+).

    Le 9 mai prochain, c'est le printemps qui viendra rythmer les foulées des coureurs. Beaucoup plus imposante que la version hivernale, cette course comporte cinq épreuves, dont l'Ultra-Trail des Coursières. 104 km, 4200 de dénivelé positif, c'est un mastodonte qui se dresse devant les athlètes. La renommée de cette épreuve est telle, qu'elle est qualificative pour le mythique Ultra-Trail Mont Blanc (UTMB). L'ATOS organise 4 autres épreuves de 50,24 et 12 Km. La dernière nommée "Les P'tites Coursières" s'adresse à des coureurs plus jeunes (de 6 à 15 ans).

    Lire aussi : Dans les coulisses du Tor des Géants


    à lire également
    Retour gagnant pour la Lyonnaise Caroline Garcia à Cincinnati

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    punaise de lit
    Lyon déclare la guerre aux punaises de lit 16:48
    Saône-et-Loire : partenariat avec le n°1 des logiciels de planification de transport 16:30
    Jean-Charles Kohlhaass
    Oullins-Pierre-Bénite : la gauche s'unit derrière Jean-Charles Kohlhaas pour les municipales 2026 16:04
    Trail des coursières
    Trail des Coursières : les inscriptions sont lancées 15:47
    Lyon : les courges font leur show au parc de la Tête d’Or 15:36
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : "Voix commune !" rejoint officiellement les écologistes 15:00
    Slogans pro-Hamas à Vénissieux : la préfète du Rhône fait un signalement à la justice 14:19
    Marie Robert
    Deux Rhodaniennes récompensées du Prix Jeunes Talents l'Oréal-Unesco 13:46
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Il roule drogué à 169 km/h... Un chauffard de 18 ans perd son permis obtenu deux mois plus tôt 13:11
    Saône-et-Loire : X'Plan research remporte un concours porté par Huawei 13:00
    À Lyon, la pépinière du Ninkasi alerte sur "la précarité des artistes émergents" 12:37
    Tripadvisor : Pic, à Valence, parmi les meilleurs des meilleurs du monde 12:10
    Rassemblés pour Villeurbanne élus
    Municipales 2026 : les élus de gauche lancent "Rassemblés pour Villeurbanne" 11:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut