Trail des Coursières : les inscriptions sont lancées

Comme chaque année, deux éditions - classique et hivernale - du trail des Coursières, dans les monts du Lyonnais sont proposées.

Le départ se rapproche pour les amateurs de course à pied. Le trail des Coursières, au départ de Saint-Martin-en-Haut (Rhône) lance les inscriptions pour ses deux courses annuelles. Le programme débute dès l'aube de l'année 2026, le 26 janvier, avec la version hivernale. Au menu, deux épreuves, à commencer par le 33 km, composé de 1 300 mètres de dénivelé positif. Point d'orgue du parcours, la montée finale dite du Signal, l'un des points culminants des Monts du Lyonnais. En outre, l'Association trail organisation santé (ATOS), qui chapeaute l'évènement, propose une deuxième épreuve de 16 km (500 m D+).



Le 9 mai prochain, c'est le printemps qui viendra rythmer les foulées des coureurs. Beaucoup plus imposante que la version hivernale, cette course comporte cinq épreuves, dont l'Ultra-Trail des Coursières. 104 km, 4200 de dénivelé positif, c'est un mastodonte qui se dresse devant les athlètes. La renommée de cette épreuve est telle, qu'elle est qualificative pour le mythique Ultra-Trail Mont Blanc (UTMB). L'ATOS organise 4 autres épreuves de 50,24 et 12 Km. La dernière nommée "Les P'tites Coursières" s'adresse à des coureurs plus jeunes (de 6 à 15 ans).

