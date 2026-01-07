Pont de Condrieu : le chantier reprend avec une étape clé des travaux

Interrompus en fin d’année, les travaux sur le pont de Condrieu ont redémarré début janvier. Les opérations en cours visent à consolider la structure de l’ouvrage, tout en maintenant les circulations modes doux.

Les travaux sur le pont de Condrieu ont repris ce lundi 5 janvier, profitant d’un débit particulièrement faible du Rhône, indique le Département du Rhône. Le chantier, engagé depuis septembre, se poursuit avec une phase déterminante de préparation des sous-sols.

Les équipes procèdent actuellement à l’enfoncement du sixième tube de palée, un élément métallique de 25 mètres destiné à être ancré profondément dans le lit du fleuve afin de soutenir le tablier et soulager le système de suspension du pont.

Cinq tubes ont déjà été installés. À terme, ils seront reliés par des poutres métalliques transversales sur lesquelles viendront reposer de grandes structures en treillis, assemblées en amont. Durant cette phase, le pont reste accessible aux piétons et cyclistes, avec des protections spécifiques, tandis que les véhicules continuent d’emprunter les itinéraires de déviation mis en place.