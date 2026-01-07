Actualité
Pont de Condrieu. (@Département du Rhône)

Pont de Condrieu : le chantier reprend avec une étape clé des travaux

  • par La Rédaction

    • Interrompus en fin d’année, les travaux sur le pont de Condrieu ont redémarré début janvier. Les opérations en cours visent à consolider la structure de l’ouvrage, tout en maintenant les circulations modes doux.

    Les travaux sur le pont de Condrieu ont repris ce lundi 5 janvier, profitant d’un débit particulièrement faible du Rhône, indique le Département du Rhône. Le chantier, engagé depuis septembre, se poursuit avec une phase déterminante de préparation des sous-sols.

    Les équipes procèdent actuellement à l’enfoncement du sixième tube de palée, un élément métallique de 25 mètres destiné à être ancré profondément dans le lit du fleuve afin de soutenir le tablier et soulager le système de suspension du pont.

    Cinq tubes ont déjà été installés. À terme, ils seront reliés par des poutres métalliques transversales sur lesquelles viendront reposer de grandes structures en treillis, assemblées en amont. Durant cette phase, le pont reste accessible aux piétons et cyclistes, avec des protections spécifiques, tandis que les véhicules continuent d’emprunter les itinéraires de déviation mis en place.

    à lire également
    le maire de lyon grégory doucet
    Pass sport municipal et nouvelles infrastructures : les promesses de Grégory Doucet pour le sport à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    le maire de lyon grégory doucet
    Pass sport municipal et nouvelles infrastructures : les promesses de Grégory Doucet pour le sport à Lyon 09:22
    Pont de Condrieu : le chantier reprend avec une étape clé des travaux 08:58
    neige
    Neige attendue à Lyon : les TCL prêts à activer leur plan hivernal 08:40
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce mercredi 08:18
    Orpheline de De Colo, l'Asvel battue à domicile par le Real Madrid 07:48
    d'heure en heure
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:32
    Un mercredi froid et neigeux à Lyon, seulement 1 degré attendu 07:14
    Renaud Payre
    Tunnel sous Fourvière : "un débat d'un autre temps" pour Renaud Payre 07:00
    Sébastien Bouillet
    La Maison Bouillet sort de sa procédure de sauvegarde 06/01/26
    Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Lyon : le Musée des Beaux-Arts enregistre une fréquentation record en 2025 06/01/26
    Un immeuble en construction
    À Lyon, la SACVL adopte le statut de société à mission 06/01/26
    Tracteur sur la m6
    Crise agricole : un "feu de la colère" sera allumé à Messimy dans le Rhône 06/01/26
    À Lyon, le quartier Sœur Janin poursuit sa transformation 06/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut