Actualité
Neige attendue à Lyon : les TCL prêts à activer leur plan hivernal

  • par La Rédaction

    • Alors que des chutes de neige sont attendues sur l’agglomération lyonnaise ce mercredi, le réseau TCL se prépare à déployer son dispositif hivernal.

    Face aux prévisions de Météo France annonçant un épisode neigeux à partir de ce mercredi 7 janvier, les TCL se tiennent prêts à activer leur plan neige. Anticipé à l’échelle de l’ensemble du réseau unifié, ce dispositif vise à maintenir une offre de transport la plus fiable possible malgré les conditions météorologiques.

    Concrètement, l’ensemble des équipes d’exploitation et de maintenance est mobilisé pour suivre l’évolution de la situation en temps réel et adapter le service si nécessaire. Métro, tramway, bus, autocars, Rhônexpress et même les navettes fluviales font l’objet de mesures spécifiques. Produits antigivre, chauffage des voies, rames circulant la nuit, déneigement des accès aux stations ou encore priorisation des axes essentiels pour les bus figurent parmi les actions prévues.

    Les diagnostics sont renforcés dès l’aube, notamment pour les lignes scolaires, afin d’ajuster rapidement les départs en fonction de l’état des voiries. Les pôles d’échanges et parcs relais font également l’objet d’une vigilance accrue.

    Les usagers sont invités à se tenir informés des éventuelles adaptations du service en consultant régulièrement le site et les canaux d’information du réseau.

    Pont de Condrieu : le chantier reprend avec une étape clé des travaux

