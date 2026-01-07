Actualité
le maire de lyon grégory doucet
Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. (Photo Romain Doucelin / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Pass sport municipal et nouvelles infrastructures : les promesses de Grégory Doucet pour le sport à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Dans une nouvelle proposition de campagne, Grégory Doucet promet la mise en place d'un pass sport municipal pour aider financièrement à la pratique sportive et la création de plusieurs infrastructures à Lyon.

    Les journées se suivent et les propositions se succèdent pour le candidat Grégory Doucet. Au lendemain de sa grande annonce concernant la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, le maire de Lyon, candidat en mars à sa propre succession, fait une nouvelle proposition de campagne concernant la pratique du sport à Lyon.

    Dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi 7 janvier, le maire écologiste promet la mise en place d'un pass sport municipal qui viendrait doubler le montant du pass sport déjà mis en place par l'État. Ce pass viendrait aider financièrement les familles lyonnaises à s'inscrire dans un club, une association ou une salle sportive.

    "Dans un contexte où le pouvoir d’achat des ménages est attaqué de toute part, un coup de pouce financier pour l’inscription aux clubs sportifs sera bienvenu pour bon nombre de familles" explique l'équipe de campagne du candidat Doucet, estimant que "les deux freins principaux à la pratique sportive sont le coût et la présence d'infrastructures en nombre suffisant". L'ensemble des personnes éligibles au dispositif national seraient également concernées par ce nouveau pass.

    Deux nouveaux skate-parks à Lyon

    En plus de ce coup de pouce financier promis aux Lyonnaises et aux Lyonnais en cas de réélection le 22 mars prochain, Grégory Doucet annonce également la création de nouvelles infrastructures sportives à Lyon, "dans la continuité des rénovations et des ouvertures de lieux du mandat actuel".

    Des équipements en plein air, comme une aire de fitness sur le terrain Chazière dans le 4e arrondissement, de nouveaux gymnases, comme celui du stade Marc-Vivien Foé dans le 3e arrondissement, et des lieux de pratique pour les sports urbains avec deux nouveaux skate-parks à Gerland et Confluence, ainsi que la salle d'escalade annoncée dans l'ancienne église Saint-Bernard (1er arrondissement) font partie de ces nouvelles propositions.

    Une série de propositions qui s’inscrit dans une séquence de campagne désormais bien lancée, à un peu plus de deux mois du scrutin municipal.

    à lire également
    Pont de Condrieu : le chantier reprend avec une étape clé des travaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    le maire de lyon grégory doucet
    Pass sport municipal et nouvelles infrastructures : les promesses de Grégory Doucet pour le sport à Lyon 09:22
    Pont de Condrieu : le chantier reprend avec une étape clé des travaux 08:58
    neige
    Neige attendue à Lyon : les TCL prêts à activer leur plan hivernal 08:40
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce mercredi 08:18
    Orpheline de De Colo, l'Asvel battue à domicile par le Real Madrid 07:48
    d'heure en heure
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:32
    Un mercredi froid et neigeux à Lyon, seulement 1 degré attendu 07:14
    Renaud Payre
    Tunnel sous Fourvière : "un débat d'un autre temps" pour Renaud Payre 07:00
    Sébastien Bouillet
    La Maison Bouillet sort de sa procédure de sauvegarde 06/01/26
    Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Lyon : le Musée des Beaux-Arts enregistre une fréquentation record en 2025 06/01/26
    Un immeuble en construction
    À Lyon, la SACVL adopte le statut de société à mission 06/01/26
    Tracteur sur la m6
    Crise agricole : un "feu de la colère" sera allumé à Messimy dans le Rhône 06/01/26
    À Lyon, le quartier Sœur Janin poursuit sa transformation 06/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut