Dans une nouvelle proposition de campagne, Grégory Doucet promet la mise en place d'un pass sport municipal pour aider financièrement à la pratique sportive et la création de plusieurs infrastructures à Lyon.

Les journées se suivent et les propositions se succèdent pour le candidat Grégory Doucet. Au lendemain de sa grande annonce concernant la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, le maire de Lyon, candidat en mars à sa propre succession, fait une nouvelle proposition de campagne concernant la pratique du sport à Lyon.

Dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi 7 janvier, le maire écologiste promet la mise en place d'un pass sport municipal qui viendrait doubler le montant du pass sport déjà mis en place par l'État. Ce pass viendrait aider financièrement les familles lyonnaises à s'inscrire dans un club, une association ou une salle sportive.

"Dans un contexte où le pouvoir d’achat des ménages est attaqué de toute part, un coup de pouce financier pour l’inscription aux clubs sportifs sera bienvenu pour bon nombre de familles" explique l'équipe de campagne du candidat Doucet, estimant que "les deux freins principaux à la pratique sportive sont le coût et la présence d'infrastructures en nombre suffisant". L'ensemble des personnes éligibles au dispositif national seraient également concernées par ce nouveau pass.

Deux nouveaux skate-parks à Lyon

En plus de ce coup de pouce financier promis aux Lyonnaises et aux Lyonnais en cas de réélection le 22 mars prochain, Grégory Doucet annonce également la création de nouvelles infrastructures sportives à Lyon, "dans la continuité des rénovations et des ouvertures de lieux du mandat actuel".

Des équipements en plein air, comme une aire de fitness sur le terrain Chazière dans le 4e arrondissement, de nouveaux gymnases, comme celui du stade Marc-Vivien Foé dans le 3e arrondissement, et des lieux de pratique pour les sports urbains avec deux nouveaux skate-parks à Gerland et Confluence, ainsi que la salle d'escalade annoncée dans l'ancienne église Saint-Bernard (1er arrondissement) font partie de ces nouvelles propositions.