Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Orpheline de De Colo, l'Asvel battue à domicile par le Real Madrid

  • par La Rédaction

    • Orpheline de Nando De Colo, l'Asvel s'est inclinée ce mardi 6 janvier à domicile face au Real Madrid (80-69) en Euroligue.

    L'Asvel s'est inclinée une nouvelle fois en Euroligue face au Real Madrid ce mardi soir (80-69). Dans le match jusqu'à la mi-temps, le quatrième quart temps a en revanche été fatal à l'Asvel, qui après deux succès de rang s'est inclinée pour son premier match sans Nando De Colo, parti finir la saison avec le champion en titre Fenerbahçe, son ancien club.

    La science et l'expérience de l'ancien meneur-arrière des Bleus, meilleur joueur des Villeurbannais cette saison dans la compétition, leur aurait probablement été précieuse dans l'ultime période, où ils se sont effondrés (8-23).

    Plus que par leur ancien joueur Théo Maledon, discret (9 pts), ils ont été assommés par l'ailier canadien et ancien joueur de NBA Trey Lyles (21 pts et 7 rbds).

    L'Asvel (6 v./14 d.) de Thomas Heurtel (12 pts et 5 pd) manque l'occasion de sortir du tréfonds du classement.

    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

