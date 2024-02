Hivernale des Coursières, le succès d'un trail très casse-pattes

Retour sur l'un des trails hivernaux d'Auvergne-Rhône-Alpes les plus exigeants, idéal pour lancer la saison.

Loin du brouhaha médiatique de l'UTMB, et de la brise critique soufflée par la superstar de la discipline Kilian Jornet, il est un trail qui, depuis 15 ans, suscite la reconnaissance unanime des coureurs et rencontre un succès qui ne se dément pas : le Trail hivernal des Coursières.

Coursier, ière, s.v. : "terme en usage dans certaines parties du sud-est de la France, pour désigner un sentier qui coupe à travers champs ou le long des flancs d’une montagne, et raccourcit ainsi les courses qu’on serait obligé de faire par le grand chemin."

> Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (1869), t. 5, p. 384d.

Deux courses (32 km - 1 170 D+ et 15 km - 470 D+) qui serpentent dans les communes des Monts du Lyonnais, en passant notamment par Saint-Martin-en-Haut, Sainte-Catherine, Larajasse ou encore Saint-André-la-Côte.

Un terrain de jeu très typé campagne française, autour de 1 000 mètres d'altitude : des bois, des prairies, des terres labourables, des chemins traversant des hameaux et des fermes isolées, quelques sommets boisés où affleurent d'imposant rochers. Et des mégalithes, parsemés ici et là, témoins d'un cultissime passé druidique, la région étant habitée, jadis, par les Ségusiaves, une population celtique occupant le bassin de la Loire.

Bref, en quelques mots, le terrain de jeu des Coursières : une nature rurale et préservée.

Spécificité des Coursières : la succession ininterrompue de montées et descentes, particulièrement casse-pattes

Dimanche 14 janvier, 1 700 courageux se sont élancés au petit matin (glacial) de Saint-Martin-en-Haut (Rhône), dans des conditions hivernales aussi exigeantes que magnifiques, et ont pu profiter des singles enneigés et des vues panoramiques typiques des Monts du Lyonnais.

Un incontournable pour bien commencer la saison, mais qui demande de sortir de sa zone de confort hivernale. Un gros morceau, succession de montées et de descentes, qui exigent de relancer sans cesse et donc demande une certaine maîtrise de la gestion de l'effort.

Après le joli succès de l'édition hivernale, les regards sont aujourd’hui trèstournés vers la version printanière, l'Ultra-Trail des Coursières, qui se courra samedi 18 mai 2024 avec de tout nouveaux parcours. Les inscriptions pour la V2 du Trail des Coursières, le 18 mai prochain, avec sont d'ores et déjà bien lancées.

L'hivernale des Coursières se court un mois et demi après la SaintéLyon : les coureurs peuvent profiter des paysages !

Résultats du Trail hivernal des Coursières 2024

Sur le 32 km et 1 170 D+ : chez les femmes, Carol-Ann Eberle a remporté la victoire en franchissant la ligne d'arrivée en 3 heures, 2 minutes et 42 secondes. Du côté des hommes, c'est le favori Meryl Forlini qui a décroché la première place, établissant un temps impressionnant de 2 heures, 26 minutes et 38 secondes.



Du côté du 15 km et 460 D + : Thaïs Pibouleau, chez les féminines, s'est imposée en 1 heure, 17 minutes et 35 secondes. Chez les hommes, le favori Matthieu Corgier a décroché la victoire en 1 heure, 2 minutes et 13 secondes.