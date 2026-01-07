Actualité
Le quai du général Sarrail à Lyon sous la neige. (@Vincent Guiraud)

Un mercredi froid et neigeux à Lyon, seulement 1 degré attendu

  • par La Rédaction

    • Ce mercredi 7 janvier 2026 s'annonce froid à Lyon avec l'arrivée d'un front faiblement neigeux au cours de la journée.

    Il fait toujours très froid à Lyon ce mercredi 7 janvier et cela devrait durer encore quelques jours. Si les températures sont légèrement plus haute que la veille, ce matin le thermomètre affiche -3 degrés et il ne devrait pas dépasser les 1 degré au meilleur de la journée.

    Des températures toujours très fraiches pour la saison qui seront accompagnées d'un front faiblement neigeux au cours de la journée à Lyon. Il devrait neiger 1 à 2 cm en fin d'après-midi et en début de soirée après une matinée alternant entre nuages et éclaircies.

    Orpheline de De Colo, l'Asvel battue à domicile par le Real Madrid

