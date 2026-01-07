Mardi 6 janvier, le maire de Lyon et le président de la Métropole ont inauguré le bois de la Part-Dieu, situé dans le prolongement de la gare et de la place Béraudier (3e).

Le quartier de la Part-Dieu continue sa mue. Après le prolongement de la gare, puis la place Béraudier, c'était au tour du bois de la Part-Dieu d'être inauguré mardi 6 janvier. Sous un froid polaire, le maire de Lyon et le président de la Métropole ont ainsi dévoilé le nouvel espace de verdure et de fraîcheur : "Une réalité qui était à l'origine un rêve", a souligné Grégory Doucet. Des résultats dont "nous pouvons être fier", s'est quant à lui félicité Bruno Bernard.

Même si le bois reste pour l'instant discret, 73 arbres, 700 jeunes plants et 2 400 arbustes ont bien été plantés dans le prolongement de la gare Part-Dieu et de la place Béraudier : "Il faudra un peu de patience et attendre quelques années pour que les arbres plantés atteignent leur maturité et puisse nous offrir l'ombre attendue", a indiqué le maire, avant d'ajouter : "En attendant, cet espace de nature offre déjà du calme et de la beauté dans ce quartier."

"Chacun peut cheminer en toute sécurité"

D'abord pensé comme un îlot de fraîcheur, le bois de la Part-Dieu a également été aménagé autour de la gestion des flux. L'objectif : accueillir de manière séparée et sécurisée, le flux de piétons et de cyclistes grâce à une allée piéton et une piste cyclable séparées : "Ici il y a un bon équilibre entre les circulations piétonnes et les vélos (...) Chacun peut cheminer en toute sécurité sans conflit d'usage", affirme Bruno Bernard.

Une station vélo'V de 40 emplacements et 42 arceaux vélos ont par ailleurs été installés dans le bois. Ceci au même titre que des bancs, des fontaines, un kiosque à journaux et des sanitaires.

Grégory Doucet et Bruno Bernard étaient présents pour inaugurer le nouvel espace de verdure.

140 arbres supplémentaires

Si la première phase de travaux est désormais terminée, une seconde phase devrait débuter cette année. Cette dernière comprendra l'aménagement de la partie nord du terrain de France Télévisions et la plantation de 140 arbres supplémentaires, portant à 213, le nombre total d'arbres dans le bois.

Le projet de forêt urbaine à la Part-Dieu

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) définit les forêts comme des terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare (5 000 m²) avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10%.



Pour la France spécifiquement, l'Inventaire forestier national utilise une superficie minimale de 0,5 ha et une couverture boisée supérieure à 30% pour définir les "bois et forêts", ce qui est plus strict que la définition FAO.



Le "bois de la Part-Dieu" avec ses 73 arbres actuels (et 213 à terme) sur un espace relativement limité ne remplit probablement pas encore les critères stricts de la FAO, notamment en termes de couvert forestier. C'est davantage un espace vert urbain en devenir qu'un bois au sens technique, mais l'appellation reflète l'ambition du projet.

