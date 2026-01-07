Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce mercredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera mauvaise ce mercredi 7 janvier 2026 à Lyon et dans une large partie de l'agglomération, à cause notamment des concentrations en particules fines.

    On respire de moins en moins bien à Lyon ce mercredi. Après une légère accalmie dans le ciel lyonnais mardi, les conditions se dégrade de nouveau. Ainsi, Atmo place une large partie de la ville et de la métropole de Lyon comme ayant une qualité de l'air mauvaise ce mercredi.

    En cause notamment les concentrations en particules fines et en multi-polluants. La baisse du vent devrait en effet faire augmenter les concentrations dans le ciel lyonnais. Si en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre la situation reste convenable, l'air sera dégradé à mauvais sur l'ensemble de la région lyonnaise.

