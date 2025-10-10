Open Auvergne Rhône-Alpes : place aux quarts de finale

La compétition se poursuit ce vendredi. Trois français sont engagés en simple, dont Hugo Gaston vainqueur de l'édition 2022.

L'unique tournoi ATP de la région arrive bientôt à son terme. Et contrairement aux compétitions de Grand Chelem, Roanne (Loire) réussit plutôt bien aux Français. Sur le tableau simple, pas moins de trois tricolores sont encore en lice pour la victoire finale.

Matteo Martineau affronte le Suisse Mika Brunold, tandis que Calvin Hemery devra se défaire du Finlandais Otto Virtanen. Attention quand même puisque Virtanen s'est imposé au tour précédent contre l'espoir belge Alexander Blockx. Cet après-midi, toutes les têtes seront tournées vers Hugo Gaston. Le toulousain, ultime favori après la défaite de Jacob Fearnley, défiera Nicolai Budkov Kjaer pour une place en demi-finale.

Sur le tableau double, aucun français ne s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Dan Added, associé à l'autrichien Oberleitner a butté sur la paire Kirkov / Stevens mardi.

Le programme complet de ce vendredi :

Court central André Vacheresse

À partir de 11 heures :

Viktor Durasovic (NOR) / Lukas Hellum-Lilleengen (NOR) contre Joran Vliegen (BEL) / Jackson Withrow (USA)

Hendrik Jebens (GER) / Joshua Paris (GBR) contre Vasil Kirkov (USA) / Bart Stevens (NED)

À partir de 14 h 00

Matteo Martineau (FRA) contre Mika Brunold (SUI)

À partir de 16 h 00

Otto Virtanen (FIN) contre Calvin Hemery (FRA)

À partir de 18 h 30

Nicolai Budkov Kjaer (NOR) contre Hugo Gaston (FRA)

Dominic Stricker (SUI) contre Matej Dodig (CRO)