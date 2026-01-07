Actualité
Photo d’archives de réfugiés albanais mis à l’abris lors de l’activation du plan grand froid en 2017 à Lyon. © Tim Douet

Plan Grand Froid à Lyon : l’hébergement d’urgence prolongé jusqu’au 13 janvier

  • par La Rédaction

    • Face à des conditions météorologiques toujours rigoureuses, la préfecture du Rhône prolonge le plan Grand Froid. Les capacités d’accueil sont renforcées pour mettre davantage de personnes vulnérables à l’abri.

    Activé depuis le 29 décembre, le plan Grand Froid est prolongé jusqu’au 13 janvier dans le Rhône, a annoncé la Préfecture du Rhône sur ses réseaux sociaux. En raison des prévisions de froid persistant avec de la neige attendue ce mercredi à Lyon, 30 places supplémentaires d’hébergement d’urgence sont ouvertes, portant la capacité totale à 250 personnes.

    À Lyon, les gymnases Rosset (7e arrondissement) et Chanfray (2e) continuent d’accueillir chaque nuit des personnes sans-abri. Le préfet secrétaire général, Fabrice Rosay, s’est rendu sur place pour saluer la mobilisation des équipes.

    "Le préfet remercie les collectivités territoriales, les acteurs associatifs et les services de l'Etat pour leur mobilisation et leur engagement durant cette période particulière" conclut la préfecture du Rhône.

    Plan Grand Froid à Lyon : l'hébergement d'urgence prolongé jusqu'au 13 janvier 09:55
