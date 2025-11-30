SaintéLyon : classement d'une 71e édition record sous les étoiles

Ce week-end du 29 et 30 novembre, la 71e édition de la SaintéLyon s'est imposée comme un nouveau sommet dans l'histoire de cette course mythique entre Saint-Etienne et Lyon. Près de 20 000 coureurs étaient attendus sur les huit formats proposés. Voici le classement des courses.

Encore une année mémorable pour le rendez-vous immanquable de fin d'année des coureurs. La SaintéLyon réunissait ce week-end du samedi 29 et dimanche 30 novembre 20 000 participants, et 17 000 personnes en liste d'attente, un record pour l'évènement depuis sa création en 1952. Outre les 7 500 traileurs de la SaintéLyon (80 km), les autres participants sont répartis sur huit épreuves : la Lyon SaintéLyon (160 kilomètres), les relais à deux, trois ou quatre (80 km), la SaintExpress (45 km), la SaintéSprint (24 km), la SaintéTic (13 km) et la SaintéGones (de 1 à 4 km).

Sylvain Cachard et Adeline Martin vainqueurs de la Sainté Lyon

Le grenoblois Sylvain Cachard a remporté sa première SaintéLyon. Le jeune coureur de 26 ans s'est imposé en 5h36'33. Du côté des femmes, Adeline Martin, déjà dauphine l'an passé, s'adjuge la victoire en 6h42'34.

Enora Niort et Elwan Mehl, sacrés de la Lyon SaintéLyon

Elwan Mehl a dominé le plus long format du week-end avec 161 kilomètres parcourus en 16h47'55, suivi de quelques minutes par Samuel Caignan en 17h04'30 puis de Nicolas Firmin en 17h46'03. Côté femmes, Enora Niort est la grande championne de ce parcours avec un beau temps de 18h36'05. Après elle, Caroline Sebert réalise le score de 19h16'39 suivie par Sarah Thiollier en 20h48'27.

Thomas Cardin et Anaïs Guillot victorieux de la SaintExpress

Vainqueur de la 70e édition, Thomas Cardin revient à la charge cette année pour un format plus court qu'il accompli brillamment en 02h56'01. Il est suivi par Mathieu Corgier en 02h59'20 et Nicolas Mazioui en 03h07'44. Du côté des femmes, Anaïs Guillot monte sur le podium avec une belle course en 03h36'56. En deuxième place, Rachel Pain qui effectue la course en 03h41'41 et de Florine Boillot en 03h48'04.

Sara Alonso et Quentin Meyleu au sommet de la SaintéSprint

Quentin Meyleu a raflé la mise sur les 24 km avec un chronomètre de 01h25'26, suivi par Pierre Briel en 01h29'13 et Vincent Viallefont en 01h29'35. Côté femmes, Sara Alonso remporte pour la troisième fois la SaintéSprint en 01h39'53 cette année, suivie par les deux coureuses Léonie Periault en 01h41'55 et Manon Lallement en 01h44'59.

La victoire de la SaintéTic revient à Rose Bruneau et Noé Descombe

Noé Descombe et le premier coureur à franchir la ligne d'arrivée des 13 km de la SaintéTic en 44'53, suivi de près par Mathis Roger en 45'52 et Antoine Adnet en 45'58. Rose Bruneau s'est quant à elle imposée en 53'36, suivie trois minutes plus tard par Claire Bulteau en 56'34 et par Mélina Debuire en 56'38.

Suivre le classement en intégralité ici.