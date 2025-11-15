Basket-ball
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel reprend son souffle face à Partizan

  • par Claire Martinez

    • Après une série de quatre défaites consécutives en Euroligue, l’Asvel a enfin renoué avec le succès en s’imposant d’un point face au Partizan (88-87). Dans un contexte difficile, marqué par plusieurs blessés, les Villeurbannais ont maîtrisé leur retour grâce à des contributions majeures de leurs Américains.

    L’Asvel, en souffrance ces dernières semaines, avait grand besoin de ce succès. Ce vendredi 14 novembre, les Villeurbannais ont pris le contrôle dès les premières minutes, appuyés par une belle performance collective. Shaquille Harrison, de retour après plus d’un mois et demi d’absence, a montré qu’il était loin d’avoir perdu le rythme : 12 points, 3 passes et 3 interceptions. Dans la raquette, Zachary Seljaas a imposé sa présence avec 18 points, tandis que Glynn Watson a su garder son sang-froid dans le money-time pour sceller la victoire. Le banc a également été déterminant. David Lighty a inscrit 16 points avec un très bon pourcentage de 56%, offrant à l’équipe une force offensive précieuse lorsque les titulaires avaient besoin de souffler.

    Même si l’Asvel a dominé la première mi-temps, le Partizan est revenu très fort en deuxième période, poussant l'équipe lyonnaise dans ses retranchements. Mais ces derniers ont résisté jusqu’à la fin, évitant ainsi un nouveau coup dur. Cette victoire, la deuxième du mois de novembre toutes compétitions confondues, pourrait bien relancer le moral et la dynamique du club.

    Le chemin de l'équipe de Pierric Poupet dans l'Euroligue reste périlleux, avec plusieurs joueurs clés blessés, tels que Nando De Colo, Kevin Huerter ou encore Jackson. Dès ce dimanche 16 novembre à 16h30, l’équipe se déplacera à Limoges pour un match du championnat de France, avant d’affronter le grand défi monégasque mercredi prochain en Euroligue.

