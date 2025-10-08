Actualité
Jean-Charles Kohlhaass
Jean-Charles Kohlhaass, vice-président de la Métropole de Lyon.

Oullins-Pierre-Bénite : la gauche s'unit derrière Jean-Charles Kohlhaas pour les municipales 2026

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • La gauche partira unie derrière Jean-Charles Kohlhaas aux élections municipales 2026 à Oullins-Pierre-Bénite.

    Alors qu'elle se déchire à Villeurbanne, la gauche s'unit à Oullins-Pierre-Bénite derrière le vice-président aux transports de la Métropole de Lyon, Jean-Charles Kohlhaas a annoncé ce dernier dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi.

    "Dans cette liste, nous retrouvons des adhérents de cinq organisations de gauche : des écologistes, des socialistes, des communistes, des insoumis et de Voix commune !. Et nous retrouvons, pour plus de la moitié de la liste, des personnes dites de la société civile avec des engagements forts sur la commune", précise-t-il.

    Un "débat apaisé" sur la fusion

    La gauche l'assure, "nous partons bien pour gagner ces élections", s'appuyant sur ses très bons résultats aux élections législatives anticipées de l'été 2024 où la candidate du NFP a obtenu au second tour 48 % des voix, tandis que le candidat de la droite Pascal Charmot n'y a pas accédé.

    Parmi les priorités avancées de la liste : "mettre la démocratie au coeur de la politique municipale", "traiter les habitants de Pierre-Bénite et Oullins à égalité", ou encore "mettre la ville dans une dynamique de projet". Concernant la fusion opéré sans concertation par les maires Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge, la gauche souhaite "que la population puisse donner son avis en prenant le temps d'un débat apaisé".

