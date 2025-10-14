La Diagonale des fous s’élance le 16 octobre. Parmi les favoris, l'élite des athlètes d’Auvergne-Rhône-Alpes compte bien briller sur le Grand Raid.

175 kilomètres et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est ce qui attend les participants au Grand Raid de la Réunion - la la Diagonale des fous - qui débutera le 16 octobre prochain sur l'île de Beauté.

Plus qu'un sport, l'ultra-trail est devenu un véritable outil de promotion des territoires. "Si les enjeux sportifs et économiques liés à la promotion d’un territoire sont toujours présents, explique Olivier Bessy, sociologue du sport et du tourisme spécialisé dans le domaine de la course à pied, ils sont de plus en plus au service d’un enjeu politique global qui intègre aussi les enjeux environnementaux, socio-culturels et communicationnels. Dans le contexte actuel de recomposition et de concurrence accrue des territoires entre eux , de nombreuses destinations tentent ainsi de se différencier par l’événementiel en organisant de grands événements structurants dont l’objectif est de renforcer la notoriété du territoire concerné tant il rassemble des coureurs, supporters, ou simples curieux sur un même lieu."

Retombées économiques

L'UTMB, l'un des quatre majors de l'ultra-trail mondial (avec la Diagonale des Fous, la Western States et la Hardrock 100), c'est ainsi 23 millions d'euros de retombées économiques (en 2023) pour l'espace Mont-Blanc, soit dix-huit communes, même si ces retombées ne sont pas également réparties avec une sur-représentation de la vallée de Chamonix (l'Espace Mont-Blanc couvre des territoires appartenant à la Savoie et à la Haute-Savoie, à la Région Autonome Vallée d'Aoste et au Canton du Valais, NdlR).

La Diagonale des Fous génère, elle aussi, des retombées économiques importantes. Une étude de l'Insee portant sur les éditions 2015 et 2016 avait montré que l'évènement engendrait pour les hôtels "l’un des meilleurs taux d’occupation de l’année, en début de haute saison touristique". Et de préciser que "la semaine de la course, 81 % des chambres d’hôtel de l’île sont occupées en 2016 et 83 % en 2015. C'est 7 points de plus que la semaine précédente. L’impact est particulièrement significatif sur le lieu de départ de la Diagonale des Fous à Saint-Pierre le mercredi et le dimanche à l’arrivée à Saint-Denis."

Quant à l'Observatoire du tourisme de La Réunion, il avait pour sa part estimé à 9,4 millions d'euros les dépenses totales engagées (en 2014) par les participants, dont 4,9 millions par ceux venant de l’extérieur.

5 Haut-Savoyard et 1 Isérois dans l'élite

Au niveau de la course, cette année encore, les prétendants au titre sont nombreux. Parmi eux, beaucoup sont originaires d'Auvergne Rhône-Alpes. Lyon Capitale vous les présente :

Ludovic Pommeret (Savoie) - Index UTMB : 897

A 50 ans, le vainqueur de l'édition 2021 n'a pas dit son dernier mot. Pour preuve, Ludovic Pommeret s'est imposé cet été sur une autre major de l'ultra-trail mondial, la Hardrock 100 (USA). Le Savoyard revient sur le parcours de la Diagonale, deux ans après sa dernière participation, qu'il avait couru avec sa femme. A noter que Ludovic Pommeret ne s'est consacré au trail professionnellement que cette année, en quittant son travail d'ingénieur informatique.

Aurélien Dunand-Pallaz (Haute-Savoie) - Index UTMB : 876

Encore un autre vainqueur ! Aurélien Dunand-Pallaz s'était imposé en 2023, avant d'abandonner l'année suivante. L'édition 2025 sera celle du défi pour le kinésithérapeute de 32 ans, dont la saison actuelle a été gâchée par une blessure. Pas suffisant pour mettre à terre Aurélien Dunand-Pallaz qui s'est offert une belle 20e place à l'UTMB en août.

Arthur Joyeux-Bouillon (Haute- Savoie) - Index UTMB : 866

Ancien skieur de fond, Arthur Joyeux-Bouillon a fait l'impasse sur l'UTMB cette année. Il arrive donc en pleine forme sur cette Diagonale. Arrivé sur l'île de la Réunion fin septembre, l'athlète de 31 ans s'entraine actuellement avec un certain... Ludovic Pommeret. Joyeux-Bouillon pourra compter sur son état de forme impressionnant. C'est simple, lors de ses trois dernières courses, il en a remporté… trois.

Baptiste Chassagne (Haute-Savoie) - Index UTMB : 893

C'est le rookie de cette édition. Baptiste Chassagne va honorer sa toute première participation à la Diagonale des fous. 2e de l'UTMB en 2024, double troisième de la Sainté-Lyon et champion de France de trail-long, le Lyonnais et Haut-Savoyard de 31 ans aura sa carte à jouer cette année.

Alexis Sevennec (Haute-Savoie) - Index UTMB : 856

Comme Arthur Joyeux-Bouillon, c'est dans le ski de fond qu'Alexis Sevennec a fait ses armes. Sa première participation remonte à 2023, où il se classe 7e. Cette saison, le Haut-Savoyard a remporté le 100 miles du Restonica Trail (Corse).

Yannick Noël (Isère) - Index UTMB : 882

Seul Isérois de la liste, Yannick Noël devra performer à la hauteur de ses ambitions. Le boulanger de profession avait annoncé vouloir se classer dans le Top 5 de l'UTMB ou de la Diagonale. Sur la première, l'athlète de 39 ans a terminé 7e, il devra faire mieux pour espérer valider son objectif.

Blandine L’Hirondel - (Haute-Savoie) - Index UTMB : 794

On termine ce tour d'horizon avec la seule femme originaire de la région qui se classe parmi les favorites, Blandine L'Hirondel. Retour au pays pour l'athlète de 34 ans qui a découvert le trail alors qu'elle vivait sur l'île. Championne d'Europe et championne du monde, Blandine L'Hirondel a même pris la 4e place de la CCC en août dernier. Se classant parmi les meilleures ultra-traileuses au monde, elle figure parmi les favorites à la victoire finale.

A noter que plus l'index UTMB du coureur est élevé, plus il est performant.

Qui succédera à Mathieu Blanchard et Manon Bohard, vainqueurs en 2024 ? Réponse dans les jours qui suivront le jour du départ. Pour rappel, Mathieu Blanchard s'était imposé en 23 h 52 min, tandis que Manon Bohard avait franchi la ligne d'arrivée après 31 h et 49 minutes de course.

