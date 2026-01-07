L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance neige-verglas par Météo France ce mercredi 7 janvier 2026.

Alors que le froid est toujours très présent dans la région, et que Météo France maintient sa vigilance grand froid pour l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes, la neige va faire son retour ce mercredi 7 janvier.

Ainsi, l'ensemble des départements d'Aura ont été placés en vigilance neige-verglas par Météo France. Le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l'Ardèche, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en vigilance jaune tandis que l'Allier est placé en vigilance orange.

Un nouvel épisode hivernal qui touchera une large partie de la France, du centre-ouest au nord du pays.