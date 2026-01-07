Actualité
Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
Photo d’illustration de chutes de neige. (Photo Paul Terra)

Neige et verglas : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance neige-verglas par Météo France ce mercredi 7 janvier 2026.

    Alors que le froid est toujours très présent dans la région, et que Météo France maintient sa vigilance grand froid pour l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes, la neige va faire son retour ce mercredi 7 janvier.

    Ainsi, l'ensemble des départements d'Aura ont été placés en vigilance neige-verglas par Météo France. Le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l'Ardèche, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en vigilance jaune tandis que l'Allier est placé en vigilance orange.

    Un nouvel épisode hivernal qui touchera une large partie de la France, du centre-ouest au nord du pays.

    à lire également
    Orpheline de De Colo, l'Asvel battue à domicile par le Real Madrid

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Orpheline de De Colo, l'Asvel battue à domicile par le Real Madrid 07:48
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:32
    Un mercredi froid et neigeux à Lyon, seulement 1 degré attendu 07:14
    Renaud Payre
    Tunnel sous Fourvière : "un débat d'un autre temps" pour Renaud Payre 07:00
    Sébastien Bouillet
    La Maison Bouillet sort de sa procédure de sauvegarde 06/01/26
    d'heure en heure
    Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Lyon : le Musée des Beaux-Arts enregistre une fréquentation record en 2025 06/01/26
    Un immeuble en construction
    À Lyon, la SACVL adopte le statut de société à mission 06/01/26
    Tracteur sur la m6
    Crise agricole : un "feu de la colère" sera allumé à Messimy dans le Rhône 06/01/26
    À Lyon, le quartier Sœur Janin poursuit sa transformation 06/01/26
    De la neige attendue à Lyon ? A quelle météo s'attendre pour cette fin de semaine 06/01/26
    JO Milan-Cortina : la snowboardeuse lyonnaise Chloé Trespeuch désignée porte-drapeaux 06/01/26
    Villeurbanne Lyon T1
    Les tramways T1 et T4 partiellement en panne à Lyon : la reprise estimée à 17 h 06/01/26
    TCL : la ligne 79 prolongée jusqu'à la zone d'activités de Vénissieux 06/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut