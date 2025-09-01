Actualité
Haute-Savoie : 829 abandons, une lyonnaise sur le podium... le bilan de l'UTMB 2025

  • par Loane Carpano

    • 1664 coureurs sur 2492 inscrits ont réussis à terminer le mythique Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) pour cette édition 2025. Un chiffre qui confirme la réputation de la course, connue pour son extrême difficulté.

    2 492 coureurs ont pris le départ de Chamonix vendredi 29 août à 18h pour parcourir les quelques 176 km au 10 000 mètres de dénivelé de la course phare de l'UTMB. Malgré une météo peu clémente au départ et lors de la première nuit, 1664 courageux ont atteint la ligne d'arrivée. 829 coureurs, soit 33,27% de l'effectif de la course se quant à eux vus contraints d'abandonner.

    Une lyonnaise sur le podium

    Après avoir traversé les Contamines, Courmayeur, Vallorcine, franchit le col du Bonhomme, le col des Montets... le britannique Tom Evans a remporté la course en 19 h et 18 secondes. Il s'impose devant l'américain Ben Dhiman (19 h 51 sec) et le britannique Josh Wade (20 h 05 sec).

    Côté femmes, c'est la néo-zélandaise Ruth Croft qui remporte la course (21e au général) avec un chrono de 22h 56 secondes. Derrière elle, la française et lyonnaise Camille Bruyas termine 2e en 23 h 28 secondes, tandis que l'allemande Katharina Hartmuth complète le podium féminin en 24 h 16 secondes.

    Le dernier arrivé aura terminé la course en 47 h et 4 secondes, juste avant la barrière horaire fixée dimanche 31 août à 16h30.

    Lire aussi : "On me dit souvent que je suis fou": malvoyant, ce lyonnais prendra part à l'UTMB fin août

