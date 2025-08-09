Actualité
Pompiers
© Romane Thevenot

Les deux hommes percutés par des trains dans le Rhône vendredi sont morts

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • À moins d’une heure d’intervalle, deux hommes sont décédés ce vendredi 8 août après avoir été heurtés par des trains dans le département du Rhône. Selon la SNCF, il s’agirait de deux suicides.

    Le premier drame s’est produit un peu avant 16 heures entre Grigny-sur-Rhône et Vernaison, au sud de Lyon. D’après les premières constatations, la victime se serait jetée sous un train de fret près d’un passage à niveau. Le trafic ferroviaire entre Givors et Lyon Perrache a été interrompu jusqu’à 18 h 30, les TER étant détournés via Lyon Part-Dieu.

    À 16 h 20, un second accident a été signalé au niveau de la gare de Sathonay, au nord de Lyon. La personne se serait allongée sur les voies avant l’arrivée d’un TER. Le trafic sur la ligne Lyon-Bourg-en-Bresse a été interrompu pendant plus de deux heures, avant de reprendre vers 18 h 45. Des retards ont également été enregistrés sur plusieurs TGV, détournés de la ligne à grande vitesse.

    Un troisième drame en autant de jours

    Ces deux drames surviennent deux jours seulement après un autre accident mortel survenu à Arnas, près de Villefranche-sur-Saône, le mercredi 6 août. Il s’agit du troisième décès lié à un train en trois jours dans le département.

    à lire également
    Le parc de Miribel-Jonage
    Près de Lyon : un corps sans vie découvert dans le Grand Parc de Miribel-Jonage

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pompiers
    Les deux hommes percutés par des trains dans le Rhône vendredi sont morts 09:50
    Le Rhône et 27 autres départements placés en vigilance orange canicule ce samedi 09:23
    météo chaleur canicule soleil à Lyon
    Chaleur étouffante, 40 degrés : la météo de ce samedi 9 août à Lyon 09:13
    La Rize
    À Décines, la Métropole de Lyon s'inspire des castors pour revitaliser le ruisseau de la Rize 08/08/25
    train
    Deux personnes percutées par des trains au nord et au sud de Lyon, le trafic perturbé 08/08/25
    d'heure en heure
    Gaz hilarant, gâteaux, bouteilles... Un détenu organise sa fête d'anniversaire dans la prison de Lyon-Corbas 08/08/25
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 8 au 10 août 08/08/25
    gendarmerie
    Près de Lyon : un motard retrouvé mort après une sortie de route 08/08/25
    Pollution : le niveau information-recommandation activée demain dans le Rhône 08/08/25
    Agression antisémite à Lyon : Jean-Michel Aulas en "colère" devant "ce que devient notre ville" 08/08/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression d'un maire en Isère : un suspect a été interpellé, annonce Bruno Retailleau 08/08/25
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    "Internationalement connu", un homme jugé à Lyon pour avoir agressé un pompier 08/08/25
    MacBar de Lyon. Instagram
    Lyon : le bar du Musée d’art contemporain fermé après des nuisances sonores 08/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut