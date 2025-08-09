À moins d’une heure d’intervalle, deux hommes sont décédés ce vendredi 8 août après avoir été heurtés par des trains dans le département du Rhône. Selon la SNCF, il s’agirait de deux suicides.

Le premier drame s’est produit un peu avant 16 heures entre Grigny-sur-Rhône et Vernaison, au sud de Lyon. D’après les premières constatations, la victime se serait jetée sous un train de fret près d’un passage à niveau. Le trafic ferroviaire entre Givors et Lyon Perrache a été interrompu jusqu’à 18 h 30, les TER étant détournés via Lyon Part-Dieu.

À 16 h 20, un second accident a été signalé au niveau de la gare de Sathonay, au nord de Lyon. La personne se serait allongée sur les voies avant l’arrivée d’un TER. Le trafic sur la ligne Lyon-Bourg-en-Bresse a été interrompu pendant plus de deux heures, avant de reprendre vers 18 h 45. Des retards ont également été enregistrés sur plusieurs TGV, détournés de la ligne à grande vitesse.

Un troisième drame en autant de jours

Ces deux drames surviennent deux jours seulement après un autre accident mortel survenu à Arnas, près de Villefranche-sur-Saône, le mercredi 6 août. Il s’agit du troisième décès lié à un train en trois jours dans le département.