Un homme déjà inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires a été interpellé vendredi à Lyon après avoir agressé sexuellement une policière en civil.

Une policière lyonnaise a été agressée sexuellement vendredi matin dans le 3e arrondissement de Lyon alors qu’elle se rendait à son travail. L’homme suspecté a été rapidement interpellé, d'après Valeurs Actuelles et Le Progrès.

Les faits se sont déroulés vers 6 h 40 dans le secteur de Garibaldi. En tenue civile, l’agente de police circulait sur la voie publique lorsqu’un individu l’a suivie, lui saisissant fortement une fesse avant de lui déclarer avec insistance : "Oh, tu es belle, toi". L’homme a été arrêté quinze minutes plus tard et placé en garde à vue.