Les températures vont encore grimper ce samedi à Lyon. Météo France annonce notamment jusqu’à 40 degrés entre 16 et 20 heures, et plus de 30 degrés entre 11 heures et 1 heure du matin. Un pic de chaleur exceptionnel pour la capitale des Gaules. Dès la matinée, le mercure grimpait rapidement pour atteindre 24 °C vers 8 heures, annonçant une journée caniculaire.

L’après-midi sera particulièrement éprouvante avec un ciel totalement dégagé et un soleil de plomb. Vers 14 heures, il fera déjà autour de 36 °C avant que la barre symbolique des 40 °C ne soit franchie en fin de journée. Même en soirée, les températures resteront étouffantes, avec plus de 35 °C jusqu'à 23 heures.

La température descendra dès le lendemain

La nuit prochaine n’apportera qu’un répit très limité, avec des températures qui resteront supérieures à 25 °C. Cet épisode de chaleur intense se poursuivra donc, incitant les autorités à rappeler la nécessité de bien s’hydrater, d’éviter les efforts aux heures les plus chaudes et de se protéger efficacement du soleil. Dimanche, une légère baisse est attendue, le mercure ne devant pas dépasser 36 °C.